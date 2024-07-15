Если Украине дадут 300 F-16, мы не сможем их принять: эксперт назвал причину

Первая партия истребителей F-16, которые поступят в Украину в рамках западной помощи, не будет большой. Есть, по меньшей мере, два фактора, ограничивающие возможности принятия в Украине сотен F-16, в частности, количество подготовленных летчиков.

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Однако очень важно, чтобы первый опыт применения F-16 в Украине был успешным. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал со-директор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

"При любых планах, расчетах под операции или боевые возможности учитывается целый ряд факторов, в том числе наличие экипажей для этих самолетов, способность аэродромной сети Украины обеспечить минимальную безопасность для эксплуатации", – пояснил он.

В этом контексте эксперт напомнил об ударах российской оккупационной армии по военным аэродромам в Украине. "Очевидно, это часть подготовки российской стороны к встрече с F-16 в украинском небе или на украинской земле", – отметил он.

Комментируя заявление президента Зеленского о том, что Украина нуждается в 128 истребителях F-16 в то время, как у страны-агрессора России есть на вооружении 300 самолетов, Мельник пояснил: "Что касается того, что в России все равно остается вдвое больше самолетов, чем у Украины – то в общем пытаться достичь паритета с противником, который гораздо мощнее, значит перенапрячь собственные силы".

"Теоретически можно найти 300 самолетов, но дальше возникает перечень вопросов, о которых я говорил. Элементарно это подготовка летчиков, а если говорить в целом, то это способность украинских Сил обороны абсорбировать такое количество самолетов", – добавил эксперт.

В то же время он подчеркнул, что первые результаты работы истребителей F-16 в Украине должны быть успешными, ведь, кроме сугубо военного, это имеет большое психологическое значение. "В случае если наши экипажи на этих самолетах продемонстрируют какое-то новое качество, которое до этого не видели с использованием МИГов или Су, думаю, это будет оказывать большое психологическое влияние на российскую сторону", – убежден эксперт.

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Как писал OBOZ.UA, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что истребители F-16 появятся в украинском небе уже летом этого года. Он отметил, что F-16 станут "еще одним знаком глубокой преданности самообороне Украины".

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