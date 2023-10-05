Если военного ВСУ объявили пропавшим без вести: юрист рассказал, что необходимо сделать

Во время российско-украинской войны часть бойцов Вооруженных сил Украины пропадает без вести. Гибель некоторых военных не зафиксирована на законном уровне, поэтому их родственники не могут подтвердить факт смерти.

Согласно законодательству, военнослужащий может быть объявлен умершим только при определенных условиях. Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал юрист адвокатского объединения "Юридическая компания АРЭС" и консультант благотворительного фонда "Ми поруч" Евгений Промский.

По его словам, в соответствии с положениями статьи 46 Гражданского кодекса Украины, объявление человека умершим является не обязанностью, а правом таких лиц и имеет место лишь тогда, когда достоверно неизвестно, умер человек или еще жив. Поэтому военнослужащий может быть объявлен умершим по решению суда.

Однако для этого необходимо, чтобы со дня окончания боевых действий или вооруженного конфликта прошло два года. В то же время могут быть определенные обстоятельства, согласно которым суд может вынести решение раньше этого срока. Но юрист отметил, что такое решение не может быть принято раньше, чем через шесть месяцев после пропажи человека.

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Кроме того, глава 4 Гражданского процессуального кодекса Украины регулирует процедуру признания военнослужащего умершим. По словам юриста, для объявления военного умершим не нужно предварительно признавать его без вести пропавшим.

Правозащитник отметил, что заявление об объявлении военнослужащего умершим должно подаваться родственником или членом семьи в суд по месту жительства родственника или по последнему известному месту пребывания пропавшего.

Такой документ должен содержать информацию о том, для какой цели необходимо объявить военного умершим, какие обстоятельства угрожали ему смертью и какие обстоятельства дают основание предполагать гибель в результате боевых действий.

Важной учитывать, что при подаче ходатайства в суд родственники военнослужащего должны обеспечить максимальное количество доказательств, касающихся его смерти или исчезновения. Они могут содержать свидетельства и акты о смерти, фотографии тела или места захоронения, выписки из Единого реестра досудебных расследований, касающиеся заявлений о преступлениях, связанных с исчезновением или смертью лица, фотографии и видеозаписи, а также статьи в СМИ, касающиеся обстрелов в период смерти военнослужащего. Также родственники военного могут предоставить свидетельства о его похищении, и показания лиц, которые могут выступить свидетелями смерти или исчезновения лица и дать показания в суде.

Юрист подчеркнул, что после вступления в законную силу решения суда об объявлении человека умершим, суд самостоятельно направляет решение в ЗАГС для регистрации смерти. На основании решения суда органы ЗАГСа выдают свидетельство о смерти человека. Кроме того, судебное решение направляется нотариусу для принятия мер по охране наследственного имущества.

Промский рассказал, что в случае объявления человека умершим происходит переход имущества к правопреемникам и возникает право на оформление компенсации в связи с гибелью военнослужащего. Также следует учитывать, что наследники не имеют права в течение пяти лет отчуждать перешедшее к ним недвижимое имущество в связи с открытием наследства после смерти человека.

Напомним, по состоянию на 5 октября с начала полномасштабного вторжения России в Украине бесследно исчезли десятки тысяч человек. Официально пропавшими без вести считаются 26 тысяч человек. Среди них 15 тыс. – военные и 11 тыс. – гражданские.

Ранее сообщалось, что в мае в Украине заработал Единый реестр пропавших без вести. Он будет содержать данные относительно украинцев, судьба и местонахождение которых неизвестно, что будет способствовать поиску людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине пообещали блокировать телефоны погибших бойцов ВСУ и не допустить их перевыпуск. Благодаря этому родные Героев больше не будут получать бестактные сообщения от новых владельцев сим-карт.

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