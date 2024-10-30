Если военные КНДР пересекут украинскую границу, то Украина должна их атаковать, – Байден

Украина может и должна нанести удары по военным из Северной Кореи, которые являются союзниками России. Но украинские защитники могут бить по солдатам КНДР только в том случае, если последние пересекут границу и будут на территории Украины.

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По крайней мере, так заявил президент США Джо Байден. Как передает Reuters, американский лидер вновь повторил, что обеспокоен присутствием северокорейских военных в РФ.

"Я обеспокоен этим", – цитирует издание ответ Байдена на вопрос о присутствии северокорейских войск именно в Курской области РФ. "Если они пересекут (границу) Украины, да", - ответил Байден на вопрос, должны ли украинцы нанести ответный удар.

К сожалению, американские журналисты не спросили, а сам Байден не уточнил, могут ли украинцы бить по северокорейским военным на территории Курской области, формально российской, но значительная которой контролируется Вооруженными силами Украины.

Согласно данным Пентагона, всего на российской территории "проходят обучение" около 10 тысяч военнослужащих КНДР. Часть из них уже в Курской области, еще несколько тысяч двигаются в ее направлении.

Это 20-летние ребята (а некоторые вообще несовершеннолетние) во главе с заместителем начальника генштаба армии Северной Кореи Кимом Эном Боком.

Как сообщал OBOZ.UA, Южная Корея на экстренном заседании Североатлантического совета уже предоставила основные факты военного сотрудничества между РФ и КНДР представителям НАТО.

Кремлевский диктатор Владимир Путин также подтвердил участие северокорейских военных в войне против Украины.

О том, какие последствия будет иметь привлечение Россией к войне против Украины северокорейских солдат, – в материале OBOZ.UA.

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