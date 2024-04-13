'Есть 60 дней': Вениславский объяснил, сочтут ли врученной повестку в почтовом ящике

После принятия нового закона о мобилизации каждый военнообязанных гражданин Украины должен обновить свои персональные данные в территориальных центрах комплектования. Примечательно, что это необходимо сделать в течение 60 дней после вступления закона в силу.

В случае, если это требование будет проигнорировано, ТЦК и СП может оповестить гражданина путем отправки повестки через почтовый ящик. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал народный депутат Украины Федор Вениславский.

По его словам, в законодательстве есть требование обновить свои персональные данные в ТЦК. Однако если военнообязанный украинцы это требование не выполнят, им будет отправлено уведомление в почтовый ящик. Вениславский подчеркнул, что такое сообщение будет считаться надлежащим информированием лица.

"В этом законе предусмотрели, что в течение 60 дней каждый гражданин Украины от 18 до 60 лет обязан актуализировать свои персональные данные в ТЦК и СП. Поэтому, по сути, сообщение в этом аспекте точно не будет каким-либо образом нарушать права человека или человек сможет обжаловать, если он несвоевременно прибыл", – сказал Вениславский.

Также народный избранник подчеркнул, что в течение 60 дней абсолютно все граждане Украины мужского пола обязаны обновить свои персональные данные в военкоматах. При этом нардеп добавил, что повестка, как и ранее вручается под роспись. Поэтому никаких негативных последствий, если повестка брошена в почтовый ящик, не будет, так как это не считается надлежащим получением повестки.

Напомним, около половины украинцев считают, что процесс мобилизации в Украине проходит в неправильном направлении. При этом около 60% граждан нашего государства негативно оценивают работу ТЦК и именно военкоматы винят в срыве мобилизации.

Ранее в Минобороны объяснили, что изменится для украинцев после вступления в силу закона о мобилизации. В частности, мужчинам от 25 до 60 лет необходимо будет носить с собой военный билет.