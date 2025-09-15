'Есть диверсионные группы': в ОСУВ 'Днепр' рассказали, прорвались ли оккупанты в Купянск и на какую тактику сделал ставку враг. Карта

Российские войска пытаются прорваться в Купянск Харьковской области, используя нестандартные методы и хитрую тактику. Оккупантам не удается оккупировать город, однако диверсионные группы врага уже действуют внутри.

Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Алексей Бельский в эфире "Суспільного". По его словам, оккупация Купянска является стратегической целью россиян в регионе и им частично удается прорываться в город.

Официально россияне не зашли в Купянск

Бельский отметил, что по состоянию на 15 сентября российские солдаты врага не вошли в Купянск, однако оккупантам удается проникать в город. Солдаты армии РФ используют и гражданскую одежду, и поддельные документы.

"Официально россияне не зашли, но есть диверсионные группы. Тактика переодевания нарушает законы войны, но эта тактика для них удачная", – сказал спикер.

Он пояснил, что российские оккупанты пытаются накопить свои силы на северных окраинах Купянска.

"К сожалению, многие местные не захотели уезжать, сидят там под бомбежками. Те оккупанты, которые инфильтрировались, осуществляют контрдиверсионную операцию, прочесывают районы Купянска, работают на районах Купянска", – добавил Бельский.

Местные жители распознают россиян благодаря их произношению или восточным чертам лица.

Газовая труба находится под огневым контролем ВСУ

По словам Бельского, россияне нашли на северной окраине Купянска газовую трубу, через которую проникают в город и преодолевают реку Оскол, но она находится под огневым контролем ВСУ.

В Генштабе ВСУ заявили, что россиян отлавливают и берут в плен, когда они пытаются пролезть через трубы. В самом Купянске проводится контрдиверсионная операция, вокруг города – поисково-ударные действия.

Ранее российские войска использовали подземные трубопроводы для продвижения за украинские оборонительные позиции в Авдеевке Донецкой области в январе 2024 года и в Судже Курской области в марте 2025 года.

Что предшествовало

Еще два дня назад, 13 сентября, глава Купянской городской военной администрации (МВА) Виктор Беседин заявил, что ситуация в Купянске на Харьковщине остается под полным контролем украинских военных. По его словам, на то время российских войск не было в городе, а боевые действия происходили только на окраинах.

Накануне, 12 сентября, проект DeepState опубликовал видео, которое показывает выход оккупантов из трубы. Аналитики отметили, что враг уже в третий раз использовал трубы для просачивания групп.

Предварительно, противник разработал специальные лежанки на колесах, чтобы оккупанты могли не ползти, а двигаться быстрее. Там, где позволяла высота, военнослужащие армии РФ пользовались электросамокатами. Маршрут до окрестностей Купянска занимает примерно четверо суток, поэтому по дороге сделаны специальные места для отдыха и запасы провизии. Так оккупанты добирались до Радьковки, а дальше перемещались на юг в лес, рассредоточивались в окрестностях Купянска и доходили до железной дороги.

Отдельные группы российских захватчиков добрались до северных окраин Купянска на Харьковщине благодаря подземной газовой трубе. Силы обороны ударили по ней, чтобы затопить и сделать непригодной для использования.

Как сообщал OBOZ.UA, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что война в Украине близится к завершению. Он выразил убеждение, что конфликт не продлится еще два года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!