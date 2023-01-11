Есть две причины: Ходжес объяснил, почему Россия атакует гражданскую инфраструктуру Украины и закончатся ли у нее ракеты

Атакуя украинскую гражданскую инфраструктуру ракетами и беспилотниками, Россия пытается растянуть войну в надежде, что Запад потеряет свободу продолжать поддержку нашего государства. Другая цель – снизить способность Украины поддерживать военные усилия: нехватку электроэнергии для фабрик, железных дорог и т.д.

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Такое мнение в интервью "РБК-Украина" высказал генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес По его словам, несмотря на все прогнозы, у россиян еще много ракет и беспилотников, поэтому Украина и партнеры должны сосредоточиться на нескольких первоочередных задачах.

"Поэтому ключевые задачи: №1 – делать все возможное для защиты населения, №2 – продолжать совершенствовать противовоздушную и противоракетную оборону, №3 – идти к источникам, то есть наносить удары по местам, из которых запускаются эти ракеты и дроны. Мы не можем позволять России безнаказанно стрелять из укрытий (глубокого тыла, - ред.). Ограничение Запада по предоставлению оружия большей дальности, чем GMLRS, фактически дает России такие укрытия", – считает Ходжес.

Также он выразил мнение, что иранские дроны не являются адекватной компенсацией других видов боеприпаасов, в частности, ракет.

"Их легче сбить, они не несут такую боечасть и полезную нагрузку, как крылатые ракеты. Но их количество – до сих пор проблема", – подчеркнул генерал-лейтенант США в отставке.

Напомним: ранее американский Институт изучения войны сообщил, что у России есть определенные проблемы с производством ракет, и нынешний уровень истощения ее стратегических ракетных комплексов может ограничивать частоту и масштабы массированных атак по Украине в будущем. Однако оккупанты смогут продолжать масштабную кампанию против украинской инфраструктуры в ближайшей перспективе, угрожая гражданскому населению страны.

В то же время, как отметили эксперты, факты свидетельствуют, что Россия не мобилизовала свою военную промышленность для поддержки военных операций против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– атаки на украинскую энергосистему осуществляются российскими военными при активном участии российских энергетиков. До февраля 2022 года энергосеть Украины была объединена с энергосистемами России и Белоруссии, поэтому российские инженеры знали ее, "как пять пальцев своих";

– директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, что Россия нанесла ущерб энергетической инфраструктуре Украины на десятки миллиардов долларов. В общем, на полное восстановление может понадобиться несколько лет.

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