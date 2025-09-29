'Есть хорошие результаты в нашей дальнобойности': Зеленский заслушал доклад Сырского и рассказал об успехах в ударах по РФ и контрнаступлении

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и проинформировал о результатах дальнобойных ударов. Он поблагодарил военных за меткость и отметил, что есть хорошие показатели в возможностях Украины наносить удары вглубь России.

Глава государства также сообщил в Telegram о подготовке "Технологической Ставки", которая будет сосредоточена на развитии дальнобойности, в частности производстве различных типов дронов и ракет. По словам Зеленского, после общения с производителями на этой неделе Минобороны и военным будут даны конкретные поручения.

"Был доклад Главкома Александра Сырского. Спасибо нашим воинам за меткость – есть хорошие результаты в нашей дальнобойности. Украина защищается справедливо, и на российской территории это ощутимо. Готовим Технологическую Ставку, которая во многом будет посвящена украинской дальнобойности, а именно – производству наших дронов различных типов и ракет. Вчера уделил значительное время общению с производителями, как результат – будут теперь конкретные поручения Министерству обороны Украины и военным", – отметил президент.

Зеленский о ситуации на фронте

Сырский также доложил президенту об оперативной обстановке на фронте, в частности в районах Покровска и Доброполья. "Продолжаем контрнаступательную операцию", – подчеркнул президент.

По состоянию на утро 29 сентября общие российские потери достигли уровня 3185 человек, и почти 1800 из них – безвозвратные потери.

"Освобождено более 174 квадратных километров и зачищено еще более 194 квадратных километров в пределах операции. Продолжаем защиту наших позиций и на других направлениях. Отдельное внимание – ситуации в Купянске. Благодарен каждому нашему подразделению, которое обеспечивает уничтожение оккупантов", – заявил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее главком Александр Сырский проинформировал, что попытка прорыва на Добропольском направлении стоила оккупантам очень дорого: ликвидировано почти 2 тыс. захватчиков, потери врага в технике достигли почти тысячи единиц, часть российских сил оказалась в окружении.

