'Есть информация об уничтожении российской станции 'Подлет': Тимочко объяснил, что это значит. Видео

В ночь на 21 сентября Силы обороны уничтожили важный российский склад боеприпасов на Кубани, во время атаки, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, также была уничтожена российская РЛС "Подлет". Основной задачей, которую должна выполнять эта система, является выявление всех летательных аппаратов любого размера для защиты стратегических объектов РФ.

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То, что российский "Подлет" с задачей не справился и был уничтожен украинскими дронами, свидетельствует о существенном росте возможностей Украины в поражении вражеских целей. Об этом заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире телемарафона.

В ночь на 21 сентября Силы обороны поразили два крупных складов боеприпасов на территории РФ: в Тверской области и в Краснодарском крае. Во время поражения последнего, по данным Генштаба, украинским воинам удалось также уничтожить российскую радиолокационную станцию "Подлет": как правило, их россияне устанавливают возле стратегических объектов. А склад в Тихорецком таким как раз и был: он стал одной из трех основных локаций, куда свозили северокорейские боеприпасы.

И поражение РЛС "Подлет", по мнению Тимочка, очень красноречиво.

"Это станции, которые обязаны собственно выявлять все летательные аппараты, несмотря на их габариты и их уровень применения – тактический, стратегический, пилотируемый или беспилотный – для того, чтобы защищать такие объекты и склады стратегического уровня", – отметил он.

Тимочко добавил, что РЛС, очевидно, была поражена до подрыва собственно склада. При этом он отмечает, что вокруг этой станции практически наверняка был жесткий режим секретности, доступ к ней был сильно ограничен, а местное население явно о ней не знало. Об этом свидетельствует хотя бы то, что поражение РЛС "Подлет" не зафиксировано на фото и видео, кроме разве что снимков с военных спутников.

Поражение такой засекреченной цели свидетельствует о том, что Украина вышла на качественно новый уровень поражения вражеских целей, в частности на российской территории.

"Мы можем говорить, что мы имеем не просто средства поражения, а средства отслеживания и средства превентивной зачистки путей для подлета к необходимым целям. Это очень важно и очень серьезно, потому что это показывает выстроенную уже стратегическую линейку от, условно говоря, запуска беспилотников, средств поражения, их прикрытия, защиты, их наведения в непосредственное место поражения", – поделился соображениями Тимочко.

Напомним, накануне Генштаб ВСУ подтвердил поражение Силами обороны военного склада в Краснодарском крае. В рамках совместной операции СБУ, Сил беспилотных систем и Сил спецопераций по нему были нанесены удары дронами. В результате уничтожено огромное количество боеприпасов, в том числе эшелон с не менее 2 тысячами тонн снарядов из КНДР.

Также в Генштабе заявили, что под Тихорецком была уничтожена российская РЛС "Подлет".

Кроме того, одновременно дроны СБУ успешно отработали еще по двум военным объектам РФ: арсеналу в Тверской области, где оккупанты хранили, в частности, ракеты для комплексов "Искандер", а также по военному аэродрому Шайковка, где дислоцируются самолеты стратегической авиации Ту-22М, наносящие удары по Украине.