'Есть консолидированная позиция всех властных институтов' Вениславский сказал, планируется ли снижение мобилизационного возраста

После принятия депутатами Верховной Рады Украины закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" военнообязанные граждане от 18 до 60 лет были обязаны обновить свои военно-учетные данные, и большинство из них это сделали. В то же время готовятся изменения к законодательству, согласно которым ограниченно пригодных украинцев до 25 лет не будут мобилизовать, а тем, кто уже попал под мобилизацию, предоставят возможность уволиться со службы.

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Об этом заявил председатель подкомитета по государственной безопасности, обороне и оборонным инновациям Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, член депутатской фракции партии "Слуга народа" Федор Вениславский в интервью Украинскому Радио. Он также подчеркнул, что вопрос снижения возраста граждан, подлежащих мобилизации, даже не обсуждается.

По словам Вениславского, готовятся изменения к действующему законодательству в части мобилизации граждан в возрасте до 25 лет, которые были признаны ограниченно пригодными.

"В минувший понедельник Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки на заседании рассмотрел эту проблему. Вследствие этого разработан комитетский законопроект, которым предусмотрено внесение изменений в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и в закон "О воинской обязанности и воинской службе". Граждане, которые в свое время признавались ограниченно пригодными, приобрели статус военнообязанных. Для восстановления социальной справедливости комитет наработал изменения в закон. Законопроект предусматривает не только невозможность призыва на военную службу такой категории граждан, но и также предусматривает возможность увольнения тех, кто был призван на военную службу из такой категории ограниченно пригодных", – отметил нардеп.

При этом, по его словам, в Украине даже не обсуждается вариант со снижением мобилизационного возраста, несмотря на то, что Россия имеет значительное преимущество в человеческом потенциале.

"Есть консолидированная позиция всех властных институтов в Украине, что снижать возраст, с которого граждане Украины могут быть мобилизованы на сегодняшний день никто не собирается и этот вопрос не стоит на повестке дня. Российская Федерация действительно имеет значительно больший человеческий потенциал. Они мобилизуют с 18 лет и даже срочников направляют на ведение боевых действий. Если проанализировать количество денежных средств, которые предлагают потенциальным военнослужащим армии РФ, они доходят до 2 млн рублей. Они пытаются стимулировать прежде всего финансово. Но мы понимаем, что войну не выиграть симметрично, поэтому полагаемся на инновационные средства ведения войны, которые позволяют наносить асимметричные ответы. Поэтому равняться в человеческом потенциале на Россию мы точно не можем", – подчеркнул Вениславский.

В то же время, напомнил он, по собственному желанию украинцы могут присоединиться к рядам украинского войска с 18-летнего возраста. И до достижения 25-летия граждане нашего государства могут заключать контракты даже на год.

Кроме того, Вениславский назвал манипулятивным достаточно распространенный в обществе тезис, что якобы в ряды Сил обороны не берут вышедших на пенсию правоохранителей.

"Этот вопрос манипулятивный. Никаких ограничений на мобилизацию граждан Украины, ставших пенсионерами полицейских или других силовых структур в возрасте 40-45 лет нет. Все они по специальному учету переводятся на общий военный учет и подлежат такому же призыву по мобилизации во время действия военного положения, как и все остальные граждане Украины. Если полицейский по состоянию здоровья признается пригодным к военной службе, то он подлежит мобилизации на общих основаниях", – отметил нардеп.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал об особенностях мобилизации тех граждан Украины, которым еще не исполнилось 25 лет. В частности, мы сообщали, кто из этой категории может быть призван в армию и изменят ли для них законодательство.