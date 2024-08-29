Есть 'крайне важный элемент': Селезнев оценил опасность со стороны Беларуси

Группировки в 1500 тысяч военнослужащих беларусской армии, сосредоточенной вблизи границы Украины, недостаточно для масштабных наступательных действий. Но "крайне важный элемент" состоит в том, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко имеет контроль не над всеми процессами, происходящими в стране.

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Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZ.UA озвучил военный эксперт Владислав Селезнев. "Какие-то приграничные конфликты, эпизоды тактического уровня – такой вариант исключать нельзя. Но на проведение полномасштабных действий на севере нашей страны у беларусской армии физически нет ресурсов", – заметил он.

Эксперт подчеркнул, что группировка в 1000-1500 военнослужащих не способна выполнить задачу масштабного наступления. Противник может использовать ее, чтобы создать "определенный трек напряженности", в частности, привлекая ДРГ и осуществляя "провокационные обстрелы с помощью артиллерии и минометов".

Селезнев добавил, что наверняка самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко осознает все последствия наступления беларусской армии в Украину.

"Лукашенко действует своими силами и средствами достаточно аккуратно, прекрасно понимая, какими катастрофическими могут быть последствия для него лично и для беларусской армии в случае прямой агрессии в отношении Украины", – сказал эксперт.

Вместе с тем он подчеркнул, что в Беларуси есть процессы, которыми Лукашенко не управляет, и это "крайне важный элемент" в построении прогнозов.

"Вполне возможно, что некоторые моменты могут происходить помимо его воли и желания, вне его ведома и компетенции", – предположил эксперт.

Читайте также полную версию интервью: "Путин все еще верит, что может взять Покровск, ситуация на востоке критичная. Интервью с Селезневым".

Как писал OBOZ.UA, в середине августа Беларусь начала переброску танков к границе с Украиной, что объяснила необходимостью реагирования на "провокации" со стороны Украины. Самопровозглашенный президент страны Лукашенко заявил, что это якобы было "вынужденным решением".