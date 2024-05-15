Своими ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам, Украина попала не только в уязвимое место российской экономики, но и вызвала серьезное недовольство байденовской администрации. Несмотря на давление из США, после принятия Конгрессом пакета помощи на $61млрд, Украина продолжила свои удары по объектам в РФ, включая НПЗ. Сохранил ли Вашингтон свое давление или дал молчаливое добро на эти удары – не ясно. Недавно аналитики издания Foreign Affairs опубликовали интересный материал, в котором указали на то, что цены на нефть к выборам в США (чего боится Белый дом) не вырастут поскольку из-за падения производства, РФ будет вынуждена экспортировать больше нефти и нефтепродуктов чтобы покрыть убытки и это, в свою очередь, спровоцирует падение цен. Тем не менее, пока признаков смены позиции Штатов не наблюдается. И тут, на этом фоне, 14 мая с неожиданным визитом в Киев прибывает Госсекретарь США Энтони Блинкен.

Однозначно, визит Блинкена будет сосредоточен на вопросах политики и стратегии в целом, а не том, как тратить выделенные миллиарды и сколько танков и снарядов Украине нужно будет поставить. Для таких вопросов есть контакты по линии Генштаба, Минобороны, контактная группа в Рамштайне, в конце концов. Разговор с Блинкеном – это темы саммита мира и саммита НАТО, дальнейшей стратегии по войне с Россией (в ее политическом и дипломатическом измерении). В рамках последнего, вероятно, будут затронуты темы разрешения на удары западным оружием по территории РФ (эта тема стала особенно актуальной в свете российского наступления в Харьковской области) и ударов по российским НПЗ. Не исключено, что американцы снова будут оказывать давление, вынуждая Украину отказаться от ударов по ним и в этом контексте хотелось бы рассмотреть возможные альтернативы этим ударам, если таковые есть.

В первую очередь, важно понимать, что дальнобойные удары по РФ могут наносится по объектам, важным для экономики и по военным объектам, в том числе объектам ВПК, поражение которых прямо влияет на способность РФ снабжать фронт оружием. Американцы придерживаются позиции, что удары следует сосредотачивать именно на военных объектах. С другой стороны, небольшие БПЛА с маленькой боевой частью куда эффективнее при попадании в чувствительную часть НПЗ (например, ректификационную колону), чем в цех бронетанкового завода, который БПЛА сможет повредить с большим трудом. С другой стороны, продолжающаяся сейчас кампания украинских дальнобойных ударов не сосредоточена только на НПЗ. 10-15% ударов приходятся, как ни странно, на объекты металлургической промышленности. В пользу Украины тут играет то, что кластер предприятий Курской магнитной аномалии расположен вблизи Украины. Продукция металлургической промышленности используется и для наполнения бюджета доходами от экспорта и для производства оружия ВПК РФ. С другой стороны, на данный момент, свидетельств об эффективности данных ударов пока нет, но всё может поменяется в случае появления БПЛА или ракет с мощной боевой частью. Другим важным направлением ударов стали тяговые подстанции. Их дальнейшее поражение, в перспективе, может нанести ущерб темпам и объемам жд-перевозок, что, в свою очередь, станет ударом и по экономике, и по военной логистике. Более того, удары по железнодорожной инфраструктуре можно расширить на депо, уничтожая локомотивы, особенно дефицитные в России тепловозы и даже на движущиеся эшелоны. 14 мая беспилотник буквально разворотил железнодорожный состав прямо на ходу, что открывает новое, неожиданное направление ударов по российской логистике.

Удары по предприятиям ВПК сейчас практически не наносятся, хотя необходимость уничтожения российского производства ракет, беспилотников, боеприпасов неоспорима и, наверняка, с появлением новых ударных средств, Украина нарастит удары по военным заводам. Стоит отметить, что новый министр обороны Белоусов уже успел проявить свое недовольство большой долей импортных комплектующих в производстве российского оружия. Не стоит исключать, что он начнет требовать наращивания доли отечественных компонентов в продукции ВПК и даже вынесет определенные требования для сертификации новых систем, в первую очередь беспилотников. Только дело в том, что с производством электроники и моторов в рф большие проблемы и россиянам приходится этот пробел компенсировать импортом в обход санкций. Если Белоусов поставит вопрос их отечественного производства ребром, то удары Украины по ключевым предприятиям, к примеру, микроэлектроники, сможет существенно подорвать объемы производства тех же БПЛА в РФ.

Как можно видеть, кроме НПЗ в России полно разнообразных целей для потенциальных ударов. Однако, все они не могут сравниться по соотношению экономического эффекта и возможности его достичь теми средствами, что у Украины уже есть сейчас. Однозначным выводом можно назвать необходимость расширения объемов и масштабов производства различных средств поражения, ракет и беспилотников с разными характеристиками чтобы наносить удары по как можно большему спектру военных и экономических целей, не ограничиваясь нефтяной отраслью, энергетикой или военно-промышленным комплексом.