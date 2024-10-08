'Есть масса проблем': Бессмертный объяснил, что не так с мирными планами для Украины, и указал на нюанс со вступлением в НАТО

Вступление Украины в НАТО необходимо не только самой Украине, но и Европе и США – уже на следующий день после него на все российские пушки будут надеты чехлы. Однако принятие украинского государства в Альянс без оккупированных Россией территорий будет означать надругательство над проживающими там людьми, в частности над крымско-татарским народом.

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Такое мнение в эфире OBOZ.TALK высказал дипломат, эксперт по международной политике Роман Бессмертный. В частности, он прокомментировал последние заявления бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга, допустившего возможность вступления в НАТО с "четкой линией", к которой будет применяться коллективная оборона НАТО, то есть без учета оккупированных территорий.

"Столтенберг приводит аргументацию двумя фактами. Первый – это Япония и Курильские острова. Он говорит, что американцы же имеют соглашение с Японией о гарантии помощи, но они не собираются воевать на Курильских островах. Так же, как и Германия до объединения. Федеративная республика была в НАТО, но система не распространялась на немецкую демократическую республику. Здесь есть определенное непонимание со стороны Столтенберга", – объяснил Бессмертный.

Он добавил: говоря об оккупированных территориях, есть две составляющие, "оценка которых с точки зрения безопасна, философская совершенно разная". Это не только Украина, Донбасс, часть Слобожанщины и Курск.

"А в этой ситуации есть Крым. Я сейчас объясню, почему я выделяю его. Потому что там речь идет не только об Украине как Украине, там есть крымские татары. То, есть определенное понимание того, что отдать сейчас под контроль, это значит надругаться над ними. И все разговоры, все гарантии, которые давались, они просто в мусорник упадут. Отсюда, очевидно, что эта вещь не применима с таким подходом, о котором говорит Столтенберг", – считает дипломат.

А во-вторых, по его словам, в Украине и мире стыдятся одной темы – что же делать тогда с так называемой Крымской Калифорнией (легенда о возможном плане правительства СССР привлечения американского капитала, связанная с идеей создания еврейской республики в Крыму) и врагами Советского Союза и РФ по этой теме. Это вопрос, о котором сейчас никто не хочет говорить, говорит Безмертный.

Но когда в 2014 году начиналась война, а затем полномасштабная агрессия в 2022 году, то в Кремле об этом "жужжали" даже с трибуны Госдумы.

"Эти заразы прекрасно понимают, что можно играть на этих болезненных темах, на татарах, на крымской Калифорнии, знаете, это как в рану бросать соль. То, что Столтенберг этой частицы не понимает, это такое дело, он же не специалист, вопрос международных отношений, тем более Украины, Советского Союза и так далее. Но это сверхважный вопрос, что такое решение – безнравственное для Украины, для США, для ЕС. Потому что речь идет просто о надругательстве над целым крымско-татарским народом", – говорит дипломат.

Относительно операции Украины в Курской области, эта тема взаимозачетна и играет в любую сторону, считает Бессмертный.

"Она с точки зрения украинской тактики не завершена до конца. И это на сегодняшний день очень хорошо видно с точки зрения геополитики и политической оценки. Я не говорю сейчас о тактической ситуации на линии фронта, это пусть комментируют военные. И видно, как события там очень серьезно повлияли, причем в том числе и на отношения Украины и НАТО, на отношения Украины и США, у многих просто глаза открылись в одно мгновение. И еще одно. Эти нелепости, которые мы с вами читаем сейчас в роде подобных мирных планов (...) – это очередная инфекция, чтобы нам с вами было о чем говорить. Потому что все мято-перемято. Вот если набрать эту тему в мирные переговоры, то там можно дойти вплоть до 2014-го года по датам и одни и те же темы", – говорит дипломат.

По его словам, в этом смысле очень важно, что тема вступления в НАТО "кусками" на самом деле демонстрирует непонимание проблематики.

"На самом деле оно выглядит так. Мы-то даем гарантии защищать то, что контролирует украинское правительство, но при этом мы говорим, что мы не признаем ту территорию, что она российская. То есть мы говорим, что нет, граница Украины такая, как она признана уставом ООН, но мы будем, скажем так, умиратьза вас только на этой части. Почему? Потому что Петр Павл (президент Чехии. – Ред.) дал всем понять перед тем, что никто (а к нему присоединился и президент Литвы Гитанас Науседа) не признает, что те территории российские", – сказал Бессмертный.

В действительности, под словом "никто" подразумевается "возможно, большинство", ведь очень быстро такие страны как Китай, Беларусь или Венесуэла поддержат Москву.

"Хотя понятно, что большинство не признает этого. И здесь мне вспоминается тезис, который мне сказал известный немецкий политик, когда в 2015 году я только приехал с Минских переговоров и встретился с ним в одном из посольств, и мне говорят, ну мы ждали 40 лет, ну подождите 20 или 25. Но здесь есть проблемы. Дело в том, что эта оккупированная территория с точки зрения жизнеспособности на ладан дышит. Если ее в такой системе будут на сегодняшний день продолжать эксплуатировать и уничтожать, она может превратиться в аналог Чернобыльской зоны", – сказал дипломат.

Он также напомнил, что на захваченных россиянами землях Донбасса есть шахты, в которых проводились ядерные испытания. И, например, попадание туда жидкости создаст жизненепригодную территорию.

"Здесь масса есть проблем, над которыми люди в силу того война, страшно, смерть, на это не надо обращать внимание. Но потом, когда человеку скажут, ну иди живи там в тех условиях, его здесь осветит. На все эти вещи никто не смотрит в силу того, что война, война как война. Так вот, размышляя над этой темой, надо сказать о том, что позиция вступления в НАТО, с моей точки зрения, должна читаться однозначно. Украина должна быть членом НАТО. Потому что это нужно сегодня как Украине, так и Европе, так и США", – считает политик.

Чем быстрее это произойдет, тем лучше для всех, потому что тогда будут отработаны вопросы защиты территорий:

"Как только Украина будет принята в НАТО, и эти все фицо-орбаны заткнутся, на второй день на стволы всех российских пушек будут надеты стволы. Потому что блефу придет конец. И проблема только в том, что сейчас и НАТО, и США нужна воля. Для того чтобы сделать этот шаг".

В то же время это не американское решение – оно быть озвучено европейцами, говорит Бессмертный.

Эксперт также выразил уверенность, что "с этой идеей живет" новый генсек НАТО Марк Рютте.

"Зная его как человека, зная какая система сейчас складывается положительно в отношениях Евросоюза и НАТО, руководство готово к этому. Но ведь надо понимать, что там есть другая процедура. С точки зрения силы и влияния Рютте на ситуацию, он способен, в том числе, успокоить таких как Фицо, как Орбан, чтобы они пошли по общей тенденции. Они ведь отрабатывают свои политические деньги. И потому они будут говорить, потому что они стали однажды премьерами, держатся долго премьерами", – считает дипломат.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Столтенберг заявил, что принять Украину в НАТО вполне возможно, даже если часть ее территории временно оккупирована. По его словам, этим блок даст Украине крепкие гарантии, которые будут распространяться не на всю ее международно признанную территорию.

Напомним также, 1 октября Марк Рютте официально стал новым генсеком НАТО, сменив на этом посту Столтенберга. Премьер Нидерландов ушел в отставку после рекордных 14 лет во главе правительства. Он является сторонником Украины и ее борьбы против РФ.

3 октября Рютте посетил Киев. В рамках визита он заявил, что Украина остается главным приоритетом НАТО, а ее путь к членству в Евросоюзе должен быть необратим.