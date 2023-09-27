'Есть наше продвижение вперед на Донецком направлении': Зеленский собрал селектор и рассказал о ситуации на фронте

Украинские войска смогли продвинуться вперед в Донецком направлении. Тем временем в Херсонской области враг продолжает терроризировать территории, до которых может дотянуться.

Об общей ситуации на фронте сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский по итогам ежедневного селекторного совещания. Участники предоставили главе государства отчеты о событиях на поле боя, поставках техники и боеприпасов, данных разведок.

Комментируя успехи Сил обороны в Донецкой области, президент добавил, что есть другие задумки, которые находятся в процессе реализации.

Также Зеленский прокомментировал ночную атаку на Херсонщину.

"Двадцать шесть КАБов за последние сутки. Последствия ликвидируют, людям оказывают помощь. Поручил найти дополнительные решения, чтобы прекратить этот террор", – отметил глава государства.

По его словам, своих результатов достиг украинские спецслужбы. СБУ накрыла наводчиков, корректировавших ночной удар по Киеву неделю назад.

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"Хороший сигнал всем предателям: возмездие будет", – предупредил Зеленский.

Также президент показал бойцов Объединенной штурмовой бригаде Национальной полиции "Лють", которые воюют на Бахмутском направлении, в частности в Клищиевке Донецкой области.

"Настоящая украинская ярость против оккупантов на нашей Донбассе!" – отметил Зеленский.

Напомним, накануне в вечернем обращении к украинцам Зеленский пообещал больше украинских действий против государства-террориста России. Он отметил, что направления давления на РФ должны быть усилены, чтобы террористические возможности не росли. Кроме того, он доложил и о результатах проведения Ставки.

"Важные доклады о востоке, юге. Также об уничтожении логистики и штабов оккупантов. Есть хорошие детали. Громкие детали. Я благодарю всех отличившихся украинских воинов!" – отметил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, что сейчас страна-оккупант Россия сосредоточила вблизи Роботиного и Токмака Запорожской области сразу четыре воздушно-десантных дивизии. Задачей этого десанта могут быть контрнаступательные действия.

– В ISW сообщили, что в результате контрнаступательных действий Сил обороны Украины "элитные" подразделения российских десантников, отвечавших за контратаки на Запорожском направлении, деградировали. Речь идет о 7-й и 76-й дивизии ВДВ.

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