"Есть наше продвижение вперед на Донецком направлении": Зеленский собрал селектор и рассказал о ситуации на фронте
Украинские войска смогли продвинуться вперед в Донецком направлении. Тем временем в Херсонской области враг продолжает терроризировать территории, до которых может дотянуться.
Об общей ситуации на фронте сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский по итогам ежедневного селекторного совещания. Участники предоставили главе государства отчеты о событиях на поле боя, поставках техники и боеприпасов, данных разведок.
Комментируя успехи Сил обороны в Донецкой области, президент добавил, что есть другие задумки, которые находятся в процессе реализации.
Также Зеленский прокомментировал ночную атаку на Херсонщину.
"Двадцать шесть КАБов за последние сутки. Последствия ликвидируют, людям оказывают помощь. Поручил найти дополнительные решения, чтобы прекратить этот террор", – отметил глава государства.
По его словам, своих результатов достиг украинские спецслужбы. СБУ накрыла наводчиков, корректировавших ночной удар по Киеву неделю назад.
"Хороший сигнал всем предателям: возмездие будет", – предупредил Зеленский.
Также президент показал бойцов Объединенной штурмовой бригаде Национальной полиции "Лють", которые воюют на Бахмутском направлении, в частности в Клищиевке Донецкой области.
"Настоящая украинская ярость против оккупантов на нашей Донбассе!" – отметил Зеленский.
Напомним, накануне в вечернем обращении к украинцам Зеленский пообещал больше украинских действий против государства-террориста России. Он отметил, что направления давления на РФ должны быть усилены, чтобы террористические возможности не росли. Кроме того, он доложил и о результатах проведения Ставки.
"Важные доклады о востоке, юге. Также об уничтожении логистики и штабов оккупантов. Есть хорошие детали. Громкие детали. Я благодарю всех отличившихся украинских воинов!" – отметил президент.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, что сейчас страна-оккупант Россия сосредоточила вблизи Роботиного и Токмака Запорожской области сразу четыре воздушно-десантных дивизии. Задачей этого десанта могут быть контрнаступательные действия.
– В ISW сообщили, что в результате контрнаступательных действий Сил обороны Украины "элитные" подразделения российских десантников, отвечавших за контратаки на Запорожском направлении, деградировали. Речь идет о 7-й и 76-й дивизии ВДВ.
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