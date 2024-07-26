В России высказались, что не видят конкретики для мирных переговоров с Украиной. Там заявили, будто от Киева поступают непонятные сигналы, однако до сих пор в Украине действует запрет на ведение каких-либо переговоров с РФ.

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Об этом сообщил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, пишут росСМИ. Отметим, что оккупанты заявляют о своей готовности к переговорам, однако для этого они выдвигают свои условия, которые предусматривают фактическую капитуляцию Украины.

"Пока нет никакой конкретной субстанции по переговорам. Есть непонятные сигналы, но мы не знаем, насколько они реалистичны. Действует запрет для киевского режима на ведение каких-либо переговоров с нами. Никакой конкретики пока нет", – сказал пресс-секретарь Песков, отвечая на вопрос, получала ли Москва от Киева конкретные сигналы о готовности к компромиссам.

Ранее исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов заявил, что без дипломатии и переговоров не может быть окончания войны. Но надеяться на то, что Россия сегодня пойдет на такие переговоры, – бесполезно.

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению президента Владимира Зеленского, мир должен помочь Украине выйти на переговоры на сильных позициях и дожать Россию до того, чтобы их начать.

Напомним, ранее Зеленский высказался о сотрудничестве с Трампом в случае его победы на выборах в США. Он считает, что работа с администрацией этого президента будет "тяжелой", однако украинцы – "трудолюбивый народ".