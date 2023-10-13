'Есть новое решение для усиления украинской ПВО': Зеленский в Одессе встретился с премьером Нидерландов Рютте. Видео

В пятницу, 13 октября, во время рабочей поездки в Одесскую область Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с находящимся с визитом в нашей стране Премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте. Переговоры посвящены глобальным вопросам безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. В ходе встречи стороны обсудили дальнейшие шаги по коалиции F-16, в которой Нидерланды играют лидерскую роль, а также другие аспекты оборонного сотрудничества.

"Я благодарен Нидерландам, благодарен тебе, Марк, твоему правительству, твоей команде и всему народу Нидерландов за неизменное внимание к Украине и чрезвычайно весомую поддержку нашего государства, наших людей на этом сложном пути. Тот факт, что мы сейчас именно здесь, в Одессе, подтверждает, какие ключевые вопросы в повестке дня и на что направлены наши усилия", – сказал Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ по результатам переговоров с Марком Рютте в Одессе.

Президент Украины и Премьер-министр Нидерландов побывали в порту Одессы и осмотрели места попадания российских ракет и дронов. Как отметил Глава государства, Россия ракетным террором разрушает не только украинские порты и города, но и нормальную жизнь многих других стран, критически зависимых от поставок продовольствия из Украины.

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"Важно, чтобы мир был единым и солидарным в защите от террора и в поддержке наших усилий по защите людей, портов, в частности Одессы, дунайских портов и нашей черноморской акватории. Есть новое решение Нидерландов для усиления украинского ПВО", – сообщил Владимир Зеленский.

В ходе встречи стороны обсудили дальнейшие шаги по коалиции F-16, в которой Нидерланды играют лидерскую роль, а также другие аспекты оборонного сотрудничества.

Также было обсуждено сотрудничество с целью надлежащей защиты альтернативных "зерновых коридоров" в Черном море и в целом усиления позиций в регионе, в частности, защиты неба, укрепления флота, поддержки гуманитарного разминирования и очистки акватории от российских мин.

"Нидерланды, в частности, помогут усилить безопасность нашего экспортного коридора в Черном море", – рассказал Владимир Зеленский.

На встрече собеседники также уделили внимание ситуации в регионе Ближнего Востока. Была отмечена важность недопущения разжигания новой полномасштабной войны. В то же время, как отметил глава государства, террористы должны отвечать за совершенные преступления, чтобы больше никогда не провоцировать войну.

Он также поблагодарил Нидерландов за поддержку Украинской формулы мира и совместные с партнерами усилия по привлечению России к ответственности за террор. В частности, Нидерланды работают над пунктом, касающимся восстановления справедливости.

Кроме того, во время встречи речь шла об усилении и ускорении введения санкций против России для ограничения способности финансировать войну.

Отдельно Владимир Зеленский акцентировал внимание на необходимости ускорения направления замороженных активов России на компенсацию ущерба от ее агрессии, в частности на проекты восстановления в нашей стране.

"В Украине мы видим сопротивление, видим желание бороться, желание побеждать - как среди гражданских, так и военных. Сегодня мы были в порту Одессы и видели, как люди делают все возможное для того, чтобы сохранить и поддержать свою жизнь, и достигают в этому успеху", – подчеркнул со своей стороны Марк Рютте.

Он сообщил, что Нидерланды помогут Украине в получении патрульных судов, чтобы обеспечить безопасность "зернового коридора".

"Мы осознаем, что с приближением зимы Россия захочет нанести как можно больше вреда Украине. Поэтому Нидерланды отправят Украине дополнительные ракеты для Patriot. Мы обязались предоставить самолеты F-16 Украине. Вместе с Румынией и Данией мы занимаемся подготовкой пилотов", – отметил он. глава нидерландского правительства.

Напомним, ранее 13 октября президент выступил перед участниками встречи Joint Expeditionary Force. В своей речи Зеленский объяснил, почему Россию нужно остановить. По словам главы государства, в настоящее время страны Европы и евроатлантического пространства получили уникальный шанс обеспечить геополитическую стабильность на континенте. Для этого Россия должна проиграть в войне против Украины.