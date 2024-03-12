'Есть нужная для Украины динамика действий': Зеленский прокомментировал ситуацию на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об отчете главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который сейчас находится на фронте. Тот сообщил главе государства о действиях наших военных на поле боя, действиях украинских разведчиков и о том, чего уже удалось достичь с помощью наших дронов.

По словам президента, на фронте есть нужная для Украины динамика действий. Об этом Зеленский сказал во вторник, 12 марта, в своем вечернем обращении к украинцам.

"Также сегодня получил предварительные результаты по применению наших дронов от Вооруженных сил, ГУР и СБУ. Думаю, все видят, что наши дроны работают. И работают дальнобойно. Я благодарю всех, кто это обеспечивает. Наша дальнобойность – это реальное приближение безопасности для всех", – отметил он.

Президент сообщил, что в течение дня провел несколько важных совещаний. В частности, у него была встреча с главой правительства Денисом Шмыгалем, министром внутренних дел Игорем Клименко и другими чиновниками.

Важным пунктом повестки дня стало согласование главой государства дальнейших шагов для развития Государственной пограничной службы Украины. Он анонсировал увеличение численности пограничных войск в Украине. Это важно как с учетом текущих задач защиты от российской агрессии, так и в расчете на долговременную защиту границ нашего государства после этой войны.

Зеленский также отметил подразделения и воинов пограничных войск, которые особенно проявили себя в последние недели и месяцы.

"В частности, пограничников Сумского отряда, которые противодействуют российским диверсантам и укрепляют наши оборонные позиции на границе. Всем вам, воины, спасибо! Отдельно заслуживают благодарности сержанты Артем Педора и Александр Пороскун. Черниговский пограничный отряд: мастер-сержант Сергей Хоменко, старший сержант Сергей Швец. Спасибо! Харьковский пограничный отряд: старший солдат Валех Зарбалиев и главный сержант Андрей Сизонов. Спасибо, ребята, за уничтожение российской техники и очищение от российских мин! Конечно, благодарен всем, кто сражается на фронте вместе со всеми подразделениями наших Сил обороны. Воины пограничной комендатуры быстрого реагирования Волынского пограничного отряда, бригады "Помста" и "Сталевий кордон", а также воины специального подразделения ДОЗОР. Все молодцы", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский заявил, что основная цель президента РФ Владимира Путина в войне против Украины – это разрушение нашего государства. Гарант также заявил, что российский диктатор является "неадекватным человеком".

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