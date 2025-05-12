Есть одна особенность: в ГУР рассказали о начинке новой крылатой российской ракеты S8000 'Бандероль'

Украинская военная разведка раскрыла технические детали новой российской крылатой ракеты S8000 "Бандероль". Несмотря на заявления об "отечественном производстве", начинка ракеты – это настоящий "микс" иностранных деталей, приобретенных в обход санкций.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО. Это оружие разработало подсанкционное российское предприятие "Кронштадт".

Именно оно создает беспилотники "Орион", которые и стали основной платформой для запуска "Бандероли". Кроме того, ракету уже адаптируют для использования с боевыми вертолетами Ми-28Н.

Особенностью новой ракеты является ее маневренность – она способна выполнять повороты с меньшим радиусом, чем другие российские крылатые ракеты, такие как Х-101 или 3М-14, сохраняя при этом типичную для них траекторию полета.

Ракета может преодолевать расстояние до 500 км со скоростью около 500 км/ч и несет боевую часть массой до 150 кг. В качестве топлива используется авиационный керосин.

ГУР установило, что в конструкции "Бандероли" используется большое количество иностранных компонентов, которые российские производители получают в обход санкций. В частности, двигатель ракеты – это китайский Swiwin SW800Pro, который вообще предназначен для авиамоделирования и продается на маркетплейсах вроде AliExpress. В ракете также используется австралийский телеметрический модуль или его китайская копия, инерциальная навигационная система китайского происхождения, японские аккумуляторы Murata, южнокорейские сервоприводы, а также помехозащищенная антенна российского производства, которую также устанавливают на "Герани" и УМПК.

ГУР также зафиксировало почти два десятка микрочипов от американских, китайских, швейцарских, японских и южнокорейских производителей. Большинство этой электронной начинки попадает в Россию через сеть поставок, в которой одну из ключевых ролей играет дистрибьютор "Чип и Дип" – один из крупнейших продавцов электроники в РФ. В целом удалось идентифицировать более 20 ключевых компонентов ракеты и около 30 предприятий, привлеченных к ее производству или поставке.

Напомним, несмотря на санкции, немецкие компании поставляют России оборудование для военного производства. Например, в 2023 году было поставлено более 300 станков, которые могут быть использованы для производства деталей для автомобилей или боеприпасов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в России застопорилось производство истребителей-невидимок пятого поколения Су-57. Вероятная причина – западные санкции.

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