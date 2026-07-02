"Есть определенные результаты": Федоров заявил, что Украина уже тестирует лазерную ПВО

Украинский кластер оборонных технологий Brave1 провел масштабное мероприятие Brave1 Advantage, в рамках которого совместно с Минобороны была представлена первая "масштабная выставка огневой мощи Украины". А именно – боеприпасы, взрывчатые вещества и новейшее ракетное вооружение. Среди прочего было заявлено, что в Украине уже проходят испытания первых боевых лазерных систем.

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В частности, лазерные системы тестируются в рамках противовоздушной обороны. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

Лазерная ПВО

"Сейчас мы максимально сосредоточены на роботизации фронта для сохранения жизней военных, создании недорогих крылатых ракет с технологиями искусственного интеллекта, доступных украинских радаров для малых систем ПВО, а также на разработке энергетического оружия, в частности лазерной ПВО, которая уже проходит испытания", – отметил глава Минобороны.

По словам Михаила Федорова, что касается лазерной ПВО, "уже есть определенные результаты", и "направление активно развивается", хотя пока какие-либо подробности остаются секретом украинских оружейников.

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Огневая мощь Украины

В ходе мероприятия свои разработки продемонстрировали более 70 производителей боеприпасов и средств поражения. Значительный интерес вызвала специальная закрытая зона, где были представлены новейшие достижения украинского ракетостроения.

В частности, были представлены новейшие украинские баллистические, крылатые и зенитные ракеты; реактивные дроны; полностью отечественные управляемые авиабомбы.

В закрытой зоне также обсуждались "украинская лазерная ПВО и другие образцы энергетического оружия".

53 новых приоритета

Учитывая динамичные изменения на поле боя, кластер оборонных технологий Brave1 по поручению Минобороны актуализировал свои технологические цели, добавив 53 новых приоритета для грантов.

Среди грантовых приоритетов – материалы и компоненты для ракет, роевые системы, автономные дроны, радары и навигация, подводные дроны и торпеды, лазерное оружие и рейкотроны, высокоточные боеприпасы, РЭБ против КАБ и ракет, гиперспектральные камеры и т. д.

На эти разработки украинские инноваторы могут получить от 500 тыс. до 8 млн грн в зависимости от уровня готовности разработки.

Боевые гуманоидные роботы

Минобороны и Brave1 также разработали планы до конца 2026 года. В планах, среди прочего, – запуск грантовых конкурсов, в рамках которых разработчики прорывных технологий смогут получить более 100 млн грн на один проект.

"Финансирование будет направлено на капиталоемкие и высокотехнологичные направления", – отметил министр обороны. Он пояснил: в первую очередь будут финансироваться "проекты по созданию ракет, запускаемых с БПЛА, комплексов противоракетной обороны, гуманоидных роботов, отечественных радаров, микроволновых средств поражения и лазерных систем противовоздушной обороны".

Как сообщал OBOZ.UA, еще в прошлом году отечественные разработчики представили первое компактное лазерное оружие Slim Beam, способное поражать цели на расстоянии до 1 километра. Система эффективна при уничтожении небольших БПЛА на расстоянии до 800 метров; кроме того, лазерный луч может ослеплять камеры дронов на расстоянии до 2 км.

Также система может оказаться эффективной при обезвреживании взрывчатых веществ и во время операций по разминированию.

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