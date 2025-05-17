В Украине разработали компактное лазерное оружие, способное уничтожать дроны: луч невидимый и бесшумный. Фото и видео

В Украине продолжают совершенствовать системы вооружения для противодействия вражеским дронам. Недавно отечественные разработчики представили компактное лазерное оружие Slim Beam, способное поражать цели на расстоянии до 1 километра.

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Одна из главных преимуществ лазерной системы заключается в отсутствии шума и невидимом луче. Об этом говорится на сайте украинской компании Fulltime Robotics.

По информации производителей, система поддерживает как автономный режим работы, так и дистанционное управление через веб-приложение, что позволяет эффективно действовать без риска для личного состава. Лазерное оружие легко интегрируется в мобильные платформы или может функционировать как стационарное решение для защиты критической инфраструктуры и стратегических объектов.

Производители отмечают, что система эффективна при уничтожении небольших БПЛА на расстоянии до 800 метров. Кроме того, лазерный луч может ослеплять камеры дронов на расстоянии до 2 км. Также система может стать эффективной при нейтрализации взрывчатых веществ и в ходе операций по разминированию.

Систему также можно использовать для осуществления диверсий. В частности, с помощью лазера на расстоянии можно прожечь замок, произвести разминирование или детонацию. Производители отмечают, что современные технологии позволяют сделать более мощные лазеры, которые будут работать на более длинной дистанции, однако для этого требуется масштабирование.

Длина волны лазерного луча составляет 1080 нм, а мощность достигает 1500 Вт. При небольших габаритах 55×52×67 см и весе 50 кг система может работать автономно до 30 минут.

Напомним, Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны наземный роботизированный комплекс "Лють". Отечественная разработка предназначена для выполнения широкого спектра задач в сложных условиях.

Ранее сообщалось, что в Украине создали новую ракету-дрон "Барс". Она стала продолжением работы украинских разработчиков над этим принципиально новым классом ракет и пополнила перечень существующих ракет-дронов, среди которых – "Паляниця" и "Пекло".

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