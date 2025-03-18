Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ солдата-робота 'Лють': чем он особенный. Фото

Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны наземный роботизированный комплекс "Лють". Отечественная разработка предназначена для выполнения широкого спектра задач в сложных условиях.

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В Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники рассказали, что робот может оказывать огневую поддержку и вести наблюдение. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Роботизированный комплекс "Лють" уже прошел испытания в реальных боевых условиях. Система вооружена пулеметом калибра 7,62 мм и дополнительным оборудованием, благодаря которому робот может обнаруживать и поражать цели как днем, так и ночью.

Одно из главных преимуществ робота заключается в его компактности. Благодаря небольшим размерам он помещается в кузов военного пикапа. Бесшумный электрический двигатель и емкий аккумулятор позволяют эффективно выполнять задачи длительное время.

В оборонном ведомстве также отметили, что робот обладает достаточно высоким клиренсом, что позволяет стабильно передвигаться по местности со сложным рельефом. К тому же робот "Лють" работает при широком диапазоне температур.

Напомним, к эксплуатации в Вооруженных силах Украины допустили бесшумный роботизированный комплекс CRAB-LS. Универсальный наземный комплекс отечественного производства предназначен для выполнения задач прежде всего логистического обеспечения.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации в армии боевой модуль "Таврия". Новая система вооружения представляет из себя дистанционно управляемую турель.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский оборонно-промышленный комплекс продолжает работать над отечественным ракетным производством. Сейчас продолжаются испытания "Длинного Нептуна", способного поражать цели на расстоянии в 1000 км.

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