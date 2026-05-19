'Есть основания для осторожного оптимизма': Палиса рассказал о ситуации на фронте и потерях России

Ситуация на фронте дает основания для "осторожного оптимизма", поскольку украинские военные постепенно перехватывают инициативу на поле боя. Этому поспособствовало, в частности преимущество ВСУ в использовании дронов, которые значительно влияют на характер войны.

Об этом в интервью медиа заявил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса. По его словам, в апреле украинские военные впервые за долгое время освободили больше территорий, чем смогли захватить оккупанты.

Палиса отметил, что сейчас сложно проводить классические наступательные операции, ведь на поле боя доминируют дроны. По его словам, механизированные штурмы и прорывы, которые ранее считались основой военной науки, сейчас фактически не работают.

"Доминация в малом небе дает нам возможности реализовать это преимущество на земле. Она очень осторожная, очень взвешенная. Но тенденция к перехвату инициативы на поле боя у нас сейчас есть. Я бы очень хотел, чтобы она развивалась и сохранилась", – подчеркнул бригадный генерал.

В то же время он признал, что на отдельных направлениях оккупанты имеют тактические успехи. Однако достигают их ценой значительных потерь. Палиса рассказал, что за первый квартал года на некоторых участках фронта потери РФ на один оккупированный квадратный километр выросли вдвое по сравнению с прошлым годом, а на отдельных направлениях – даже больше.

Отдельно Палиса высказался о развитии технологий в современных боевых действиях. По его мнению, несмотря на активное использование дронов, наземных роботизированных комплексов и искусственного интеллекта, человек будет оставаться ключевым элементом на поле боя. Он отметил, что технологии должны помогать военным и сохранять их жизни, однако полностью заменить человека в ближайшее время не смогут.

Напомним, Силы обороны Украины постепенно перехватывают инициативу на поле боя благодаря гибкой обороне, контратакам, ударам по российским тылам и активному внедрению новых технологий. Российская армия, несмотря на громкие заявления о масштабном весеннем наступлении, не смогла достичь поставленных целей и несет значительные потери.

