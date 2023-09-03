Есть 'особая' причина: Братчук объяснил, что стоит за новой массированной атакой РФ на Одесщину

Ночная атака "шахедов" на Одесщину может быть связана со встречей президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и российского диктатора Владимира Путина, запланированной на 4 сентября. Москва традиционно пытается создать нужный ей "информационный фон".

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Об этом рассказал глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире телемарафона 3 сентября. "Можно связать два события: атаку на Одесский регион, на портовую инфраструктуру Дунайского кластера, и то, что состоится 4 сентября на РФ встреча господина Эрдогана с бункерным дедом", – сказал он.

По словам Братчука, РФ всегда пытается создать "соответствующий информационный фон" перед важными международными встречами, даже если в них не принимают участия международные организации или Украина.

Он также выразил надежду, что зерновое соглашение заработает в новом формате, без участия России.

"Все-таки надеюсь, что это зерновое соглашение будет в новом формате и без участия РФ, потому что мы видим, что с ними работать не то что невозможно, а это агрессор, террорист, и нужно их поставить на место", – сказал Братчук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Оккупанты в ночь на 3 сентября атаковали Одесщину 25 "шахедами". ПВО уничтожила 22 беспилотника, есть прилет по припортовой инфраструктуре.

– Ранее стало известно, что Эрдоган намерен посетить РФ и встретиться с Путиным. Этот визит станет важнейшим шагом для продления соглашения о "зерновом коридоре", рассказали источники из окружения президента Турции.

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