'Есть перспективы': Зеленский сказал, при каком условии возможно контрнаступление ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал перспективы нового контрнаступления наших Вооруженных сил. По его словам, они есть, однако сначала Украина должна стабилизировать ситуацию на фронте и укомплектовать подразделения Сил обороны.

Об этом Зеленский сказал в интервью AFP. Он подчеркнул, что сейчас свое наступление проводит противник и его нужно остановить.

"Есть перспективы. Для этого прежде всего нужно стабилизировать ситуацию на фронте. Она нестабильна. Сейчас их очередь. Их нужно остановить, и мы остановим, и потом надо иметь соответствующую укомплектованность бригад, чтобы рассчитывать на следующие шаги, контрнаступательные и т.д.", – отметил гарант.

Отвечая на вопрос, может ли контрнаступление ВСУ произойти в 2025 году, Зеленский сказал: "Не могу сказать. Знаю, но не могу (сказать – Ред.).

Президент Владимир Зеленский также заявил, что наступательная операция российских оккупантов в Харьковской области может состоять из нескольких волн. Глава государства подчеркнул, что после первой волны атаки ситуация на этом участке фронта контролируется.

Как сообщал OBOZ.UA, перед началом новых контрнаступательных действий Вооруженным силам Украины следует перехватить инициативу на всем театре военных действий. Аналитики ISW отмечают, что на сегодняшний день у страны-агрессора РФ есть ряд преимуществ на фронте, которые не позволят украинским войскам перейти к активному наступлению в ближайшее время.

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