Сначала нужно перехватить инициативу: в ISW оценили шансы Украины на контрнаступление. Карта

Перед началом новых контрнаступательных действий Вооруженным силам Украины следует перехватить инициативу на всем театре военных действий. Аналитики отмечают, что на сегодняшний день страна-агрессор РФ имеет ряд преимуществ на фронте, которые не позволят украинским войскам перейти к активному наступлению в ближайшее время.

В свою очередь на Западе прогнозируют, что как минимум до конца 2024 года ВСУ придется сдерживать наступление российской армии. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

По словам советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, Украина будет стремиться провести контрнаступательную операцию с целью вернуть оккупированные территорию в 2025 году. До этого времени ВСУ будут использовать военную помощь США для сдерживания дальнейшего продвижения России в течение всего 2024 года.

Также в США прогнозируют, что российские войска продолжат добиваться незначительных успехов в течение неопределенного времени. В то же время на Западе сомневаются, что военная помощь США мгновенно изменит ситуацию на поле боя в Украине. Салливан заявил, что военная помощь США позволит украинским силам держать линию и противостоять атакам России до конца 2024 года.

Другие официальные лица США выступали за то, чтобы Украина провела активную оборону в 2024 году и подготовилась к контрнаступлению в 2025 году. В ISW утверждали, что украинская "активная оборона" будет проводиться в 2025 году и уступит инициативу на всем театре военных действий российским войскам более чем на год, что позволит командованию РФ формировать предпочтительные условия, определяя время, место и интенсивность своих атак.

Напомним, оккупационная армия РФ за последнюю неделю существенно увеличила количество атак в Донецкой области. Враг пытается наступать одновременно на нескольких направления – Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. Несмотря на тяжелые бои, украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что оккупантам удалось совершить прорыв на Авдеевском направлении и закрепиться в населенном пункте Очеретино. В свою очередь украинские военнослужащие держат под огневым контролем часть села, в котором находятся путинские войска.

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