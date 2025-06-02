Есть поражение: появились первые спутниковые снимки авиабазы "Белая" после успешной спецоперации СБУ "Паутина"

В сети показали первые спутниковые снимки авиабазы "Белая" в Иркутской области РФ, которая была атакована дронами СБУ днем 1 июня. Там отминусовано часть из всех более 40 самолетов российской стратегической авиации, пораженных во время спецоперации "Паутина".

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Снимки в соцсети X обнародовал OSINT-аналитик Крис Биггерс. Он отметил, что Украина достигла замечательного успеха.

"Сегодня, как сообщается, украинская разведка запустила 117 ударных беспилотников с грузовиков, размещенных вблизи российских авиабаз. Я поручил сбор данных, и мои первые изображения уже начали обрабатываться. Какой замечательный успех в хорошо выполненной операции", – прокомментировал эксперт.

Telegram-канал monitor отмечает, что на снимках видно поражение трех бортов Ту-95МС, одного Ту-22М3 и, возможно, повреждение еще одного бомбардировщика Ту-95МС.

В свою очередь Telegram-канал Exilenova+ опубликовал ряд видео, на которых с разных ракурсов видно задымленную российскую авиабазу в Иркутской области.

На одном из моментов можно увидеть густой серый дым, что, по мнению аналитиков, может свидетельствовать о поражении одного из складов БК на аэродроме.

"Аэродром "Белая", Иркутская область, еще немного панорамного видео с места вчерашней атаки. Музыка +25", – говорится в подписи к кадрам.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 июня Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию по уничтожению вражеской бомбардировочной авиации на территории России. Под удары попали авиабазы "Белая" в Иркутской области, "Оленья" в Мурманской области, "Дягилево" в Рязанской области и "Иваново" в Ивановской области, где поражено не менее 41 самолет типов Ту-95, Ту-22М3, а также А-50.

Уникальная спецоперация СБУ в глубоком тылу РФ шокировала "военкоров" и Z-блогеров страны-агрессора. Один из фанатов путинской "СВО" пожаловался на военное руководство и заявил о "российском Перл-Харборе".

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