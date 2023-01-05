Есть признаки, что Россия готовится к новому витку эскалации в феврале, – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что есть много признаков того, что страна-агрессор Россия готовится к "определенному обострению" уже в феврале 2023 года.

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Об этом Данилов сказал во время интервью, которое транслировалось в рамках национального телемарафона "Єдині новини". В частности, он упомянул Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая должна состояться во второй половине февраля, и "события в Нью-Йорке 23-24 февраля".

"Красный Крест начал беспокоиться, а чем же мы убиваем россиян", – добавил Данилов.

Также он сообщил, что замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак сейчас проводит встречи с европейскими деятелями. Делает он это с одной целью – заставить Украину подписать мирные соглашения с РФ, похожие на Минские договоренности.

"Конечно, мы на это не пойдем", – подчеркнули в СНБО.

Данилов отметил, что этих действий РФ не нужно пугаться.

"Нам нужно готовиться к этим вещам, что мы и делаем", – отметил секретарь СНБО, добавив, что у Украины есть понимание, что правда на нашей стороне и победа будет за нами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ГУР сказали, что российские оккупационные войска могут предпринять очередную попытку наступления на территории Украины одновременно с севера и востока. Впрочем, ни на одном из направлений врагу не удастся достичь своей цели.

– А в Минобороны отметили, что у захватчиков было и есть несколько сценариев, они ориентируются на ситуацию. В министерстве также ответили, предупредят ли украинцев в случае нового наступления войск РФ.

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