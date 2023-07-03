"Есть продвижение на флангах": Сырский показал обстановку на Бахмутском направлении. Видео
На Бахмутском направлении на Донетчине продолжаются ожесточенные бои с российскими захватчиками. Силы обороны Украины продвинулись по флангам.
Кадры с передовой показал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). На них видно, как украинские защитники эффективно уничтожают оккупантов.
В частности, по результатам работы нашей 17-й отдельной танковой бригады войска РФ потеряли свой танк – по нему воины ВСУ отработали с помощью самоходной гаубицы САУ М-109.
Также военные из этой бригады удачно ударили по российскому миномету.
"Слава Украине. Продолжаем уничтожать россиян", – добавил Сырский.
Ранее в Генштабе показали, как снайперы ССО уничтожают врага в районе Бахмута. Украинцам продемонстрировали кадры боевой работы в городских условиях.
Как сообщал OBOZREVATEL, Силы обороны Украины продвигаются на южных и северных флангах вокруг Бахмута на Донетчине. В самом городе действуют украинские снайперские группы и некоторые другие подразделения.
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