Каждый выстрел точно цель: в Генштабе показали, как снайперы ССО уничтожают врага в районе Бахмута. Видео

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать противника на нашей территории. Так, снайперы ССО ВСУ успешно ликвидировали живую силу противника.

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Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook. Действия происходили в районе Бахмута (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В районе города Бахмут снайперы ССО ВСУ уничтожают живую силу противника. На видео кадры боевой работы в городских условиях. Каждый выстрел точно в цель!" – говорится в сообщении Генштаба.

Как сообщал OBOZREVATEL, 309-й ликвидированный в Украине ударный вертолет российских оккупантов удалось "приземлить" николаевским морпехам 36 ОБрМП. Отличную работу бойцы проделали с помощью ПТРК "Джавелин" на Бердянском направлении.

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