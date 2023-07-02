Череватый объяснил, где на Бахмутском направлении продвигаются Силы обороны и есть ли они в самом городе

Силы обороны Украины продвигаются на южных и северных флангах вокруг Бахмута на Донетчине. В самом городе действуют украинские снайперские группы и некоторые другие подразделения.

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Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, городских интенсивных боев сейчас нет.

"Там действуют наши снайперские группы, некоторые другие подразделения, о которых можно будет со временем сказать. Массивный натиск продолжается на южных и северных флангах вокруг города", – пояснил представитель ОК "Восток".

Он добавил, что продвижение есть, но о них сообщат только тогда, когда они будут верифицированы, а украинские подразделения закрепятся.

По словам Череватого, Силы обороны перехватили инициативу на Бахмутском направлении и давят врага противоположной тактикой, используя все достижения отечественной и мировой военной науки, беспилотные аппараты, разведку, высокоточные системы, чтобы уничтожать врага, пробивать проходы в минных полях.

Спикер отметил, что на прошлой неделе украинские военные практически ежесуточно брали оккупантов в плен на подходах к Бахмуту.

"Эти сутки не показательны – только один пленный, но было и 8-10 пленных за сутки. Это разного типа подразделения, как регулярной армии противника, так и частной компании ветераны, где были люди с криминальным прошлым", – уточнил Череватый, отметив, что высокомотивированных или высокоподготовленных специалистов среди них не было.

Напомним: командир одного из украинских подразделений с позывным "Тренер" рассказал, что Силы обороны Украины наступают в районе Бахмута, пытаясь обойти город с флангов и продвигаясь фактически от посадки к посадке. Воины просят не недооценивать противника – сейчас Россия бросила туда кадровых военных, достаточно профессионально выполняющих свои задачи.

Воин рассказал, что в недавнем бою украинцам почти удалось выбить с посадки противника, с десяток оккупантов сбежали, но трое остались и отстреливались, пока их не уничтожили. Поэтому так тяжело даются эти посадки и защитники не любят вопросов, когда начнется большое наступление.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в селе Ягодное на Бахмутском направлении артиллеристы 77-й отдельной аэромобильной бригады уничтожили полевой склад боеприпасов россиян;

– в ISW считают, что Россия перебрасывает на Бахмутское направление части Воздушно-десантных войск, таким образом реагируя на контрнаступательные операции украинских сил в районе Бахмута. Город имеет для РФ не столько военное, сколько пропагандистское значение.

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