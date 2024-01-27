'Есть ряд непонятных факторов': Буданов высказался по поводу краха Ил-76 и указал на нюансы с заявлениями РФ. Видео

Никакая сторона не может ответить, что произошло с Ил-76, но позиция россиян удивительна. Они до сих пор не предоставили доказательства того, что на борту действительно находились военнопленные.

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Об этом глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил в телемарафоне "Единые новости". Глава ГУР МО отметил, что россияне в дальнейшем пытаются во всем винить Украину.

"Есть ряд непонятных для такой позиции факторов. Прежде всего, россияне не показали поля, усеянные трупами, как должны показать, чтобы максимально обвинить Украину. Но даже этого нет... Если это произошло, как по утверждению РФ, почему же Россия скрывала несколько дней и скрывает дальше трупы? Она же должна была показывать это на весь мир: "Смотрите, украинцы убийцы". Но нет трупов, ничего нет", – отметил Кирилл Буданов.

Напомним, что утром 24 января в Белгородской области РФ разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Роспропагандисты сразу после авиакатастрофы начали активно распространять заявление минобороны РФ о том, что в самолете якобы были украинские военнопленные.

Как сообщал OBOZ.UA, в ГУР подтвердили, что между Украиной и Россией 24 января должен был состояться очередной обмен пленными и украинская сторона выполнила все договоренности. Безопасность украинских пленных должна была обеспечить российская сторона, отметили там.

Кроме того, в ГУР подтвердили, что 65 украинских пленных защитников из списка, ранее опубликованного на российских пропагандистских ресурсах, действительно планировали вернуть в Украину в рамках запланированного обмена 24 января. Однако правдивых доказательств их гибели во время авиакатастрофы самолета Ил-76М пока нет.

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