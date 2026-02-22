'Есть, сбили!' В Воздушных силах показали боевую работу ПВО во время ночного комбинированного удара. Видео

Украинские военные продолжают эффективно отражать большинство вражеских атак. В Воздушных силах показали боевую работу противовоздушной обороны во время очередного ночного комбинированного удара россиян.

Атака состоялась в ночь на воскресенье, 22 февраля 2026 года. Эффектное видео опубликовали в ВС ВСУ.

"Есть, сбили!" – радуются в видео военные.

Стоит отметить, что скорее всего бойцами был сбит очередной российский беспилотник, который летел убивать мирных украинцев. Впрочем, военные не разглашают пока эту информацию.

Что предшествовало

В ночь на 22 февраля Россия устроила новую массированную комбинированную воздушную атаку на Украину: враг применил 345 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 307 целей, в том числе 33 ракеты и 274 дрона разных типов.

Ранее OBOZ.UA писал, что ночью РФ атаковала Украину дронами и баллистикой и запустила ракеты со стратегических бомбардировщиков. В частности, ракетами россияне ударили по Киеву, в столице прогремели взрывы.

Также сообщалось, что Россия трижды атаковала дронами гражданских на Сумщине. Известно, что шесть человек погибли, есть раненые.

