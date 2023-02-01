"Есть серьезные ограничения": на Западе оценили, может ли РФ добиться успехов в случае нового наступления на Украину

Россия в преддверии возможного нового наступления на Украину изо всех сил пытается восполнить свои потери, но на Западе сомневаются в том, что это принесет стране-агрессору стратегический успех. Причиной называют соотношение российских военных сил, оборудования и материально-технического обеспечения.

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Об этом сообщил CNN, ссылаясь на неназванных западных чиновников. Отмечается, что Кремль может планировать новую эскалацию весной, однако для РФ "возможность изменить ход конфликта в данный момент ограничена".

"Существуют серьезные ограничения в их способности восполнить потери, которые они понесли в Украине, поэтому вы видите, как они [россияне] обращаются к международным партнерам, чтобы попытаться восполнить пробелы", – процитировали журналисты одного из представителей Запада.

Источник также считает, что Киев и Москва фактически развязали "гонку" военной помощи для своих сил.

Планы Российской Федерации нового масштабного наступления больше связаны с тем, что ее войска долгое время оставались на месте.

"Маловероятно, чтобы сотни тысяч мобилизованных резервистов были сформированы в сплоченные формирования, способные к крупным наступательным, маневренным действиям", – пояснили чиновники.

Официальные лица также выразили сомнение в том, что РФ использует Беларусь для начала наступления в ближайшие месяцы.

Территория РБ на этом этапе используется оккупантами как площадка для обучения военных. Там они тренируются, а затем отправляются обратно на линию фронта в Украине.

"Мы видим российские войска в Беларуси. Мы не видим, чтобы они были развернуты на границе, и на данный момент у них нет таких возможностей в области логистики, чтобы проецировать и угрожать Киеву", – считают западные чиновники.

В то же время присутствие ВС РФ в Беларуси вынуждает Силы обороны удерживать свои войска близ границы, чтобы "компенсировать потенциальный риск".

Как писал OBOZREVATEL:

– 31 января The Washington Post выпустил новое интервью с начальником Главного управления разведки Украины Кириллом Будановым. Тот сказал, что численность российского оккупационного контингента, находящегося на территории Украины, это примерно 326 тысяч человек.

– Буданов утверждает: Украина сделает все, чтобы к лету вернуть незаконно оккупированный Россией Крым.

– Согласно заявлениям ГУР, в 2023 году РФ сосредоточится на оккупации большей территории Донецкой и Луганской областей. А возобновление наступления ее войск, дислоцированных в Беларуси, маловероятно.

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