Есть убитые и раненые оккупанты: легион 'Свобода России' показал 'прогулку' в Белгородской области. Видео

Повстанцы из легиона "Свобода России" в конце сентября провели военную операцию на территории Белгородской области. Они выполнили все поставленные тактические задачи и нанесли урон противнику.

Российские легионеры отчитались о рейде и обнародовали соответствующее видео. Повстанцы отметили, что вернулись без потерь.

28 сентября штурмовые группы 1-й и 2-й рот 1 отдельного механизированного батальона Легиона "Свобода России" провели тактическую операцию на территории Белгородской области.

Как сообщили представители военного формирования, в ходе проведения операции между штурмовиками и выявленными российскими военными завязался стрелковый бой. Из него добровольцы вышли без потерь, чего не скажешь о противнике.

Видео дня

В результате рейда российских повстанцев в рядах вражеской армии были потери. Так противник недосчитался пятерых солдат, а еще 13 получили ранения.

В то же время все вовлеченные в рейд добровольцы вернулись живыми и невредимыми.

"Все поставленные задачи — выполнены, все легионеры вернулись живы и здоровы. Понравилось, придем еще. Потери противника: ранеными – 13, убитыми – 5. Штурмовикам Легиона респект за четко проделанную работу!", – говорится в сообщении легиона "Свобода России".

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