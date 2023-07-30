Есть угроза баллистики: в части Украины объявляли воздушную тревогу

В Украине вечером 30 июля прозвучал сигнал воздушной тревоги в ряде регионов. Это Харьковская, Кировоградская, Полтавская, Черкасская и Днепропетровская области.

Видео дня

Сирену там включили в 18:33 воскресенья. Официальный Telegram-канал Воздушных Сил ВС Украины предупредил, что существует угроза применения войсками РФ баллистического вооружения.

Напомним, что сбивать баллистические ракеты очень сложно. В отличие от крылатых, траектория их полета напоминает крутую дугу. После достижения верхней точки такие ракеты набирают огромную скорость, фактически падая вниз.

Например, "Искандер-М" может подняться вверх на 50 км. Масса такой ракеты – 3,8 тонны, а боевой части – 480 кг. Судя по информации из открытых источников, "Искандер-М" может поражать цели на расстоянии до 500 км.

В 19:01 угроза миновала. В Харьковской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Днепропетровской областях прозвучал отбой воздушной тревоги.

Как писал OBOZREVATEL, по данным на 9:00 воскресенья, 30 июля, в Черном и Азовском морях на боевом дежурстве находилось пять вражеских кораблей, однако носителей ракет "Калибр" среди них не было.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!