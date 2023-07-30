Россия держит в Черном море на боевом дежурстве 4 корабля: ракетоносителей пока нет

В Черном и Азовском морях по состоянию на 30 июля нет носителей ракет "Калибр", на боевом дежурстве там находятся пять вражеских кораблей. В то же время два ракетоносителя присутствуют в Средиземном море.

Видео дня

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины. В частности, в акватории Черного моря дежурят 4 российских корабля, в Азовском – 1, а в Средиземном – 8.

Два корабля в Средиземном море являются ракетоносителями с общим залпом в 24 "Калибра".

Кроме того, за сутки в интересах России проход по Керчь-Еникальскому проливу совершили:

– в Азовое море – 10 судов (из них 2 двигались из пролива Босфор),

– в Черное – 21 (4 продолжили движение в направлении пролива Босфор).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук рассказал, что РФ сейчас не может усилить свой флот в Черном море, но имеющиеся корабли все равно представляет угрозу Украине.

По данным Military Media Center, после выхода из зерновой сделки Москва намерена блокировать часть районов Черного моря. Для таких целей враг готовит корабли и авиацию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!