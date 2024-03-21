Эстония объявила новый пакет военной помощи Украине на €20 млн: что войдет

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур объявил о предоставлении его страной нового пакета военной помощи на сумму 20 миллионов евро. Он будет включать, в частности, артиллерийские боеприпасы и боеприпасы меньшего калибра.

Такое заявление Певкур сделал во время визита в Киев. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Эстонии.

"В комплект поставки входят противотанковые пушки, взрывчатка, разные виды артиллерийских боеприпасов, противогазы, снайперское снаряжение, боеприпасы меньшего калибра и многое другое. Мы составили этот пакет, сосредоточив внимание на том, чтобы принести максимальную пользу Украине, не снижая оборонительную готовность Эстонии", – заявил Певкур.

В частности, в состав этого пакета входят снаряды калибра 155 мм, что составляет дополнительный вклад Эстонии в инициативу Европейского Союза по отправке в Украину миллиона снарядов. Частично расходы на этот вклад будут возмещаться Данией. Однако точное количество боеприпасов не разглашается из соображений безопасности.

Певкур также отметил, что с наступлением лета Украине особенно нужны боеприпасы, все компоненты противовоздушной обороны, а также запчасти и средства радиоэлектронной борьбы.

"Обзор ситуации на поле боя, который предоставил нам министр обороны Умеров, подтвердил, что этот пакет очень нужен. Однако он также наглядно показал, что Украине к лету нужны прежде всего боеприпасы, все элементы ПВО, а также запасные части и средства РЭБ", – сказал он.

Как писал OBOZ.UA, премьер-министр Эстонии Кая Каллас сказала, что не может гарантировать, что Таллин не отправит своих военных на территорию Украины. Она подчеркнула, что "обстоятельства могут измениться", поэтому не будут давать обещаний.

Комментируя возможность отправки войск в Украину, Каллас отметила, что Киев не просил об этом. В то же время Украина просила у Эстонии помочь Силам обороны с боеприпасами и средствами противовоздушной обороны для отражения ракетных и дроновых атак РФ.

Ранее СМИ сообщали, что "в закрытом круге" президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция может отправить военных в Одессу. В 2023 году идею обсудили на заседании Совета национальной обороны и безопасности Франции.