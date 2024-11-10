"Этим все сказано": республиканец дал прогноз, чего Трамп никогда не сделает в отношении Украины

Политика новоизбранного президента США Дональда Трампа может повлиять на ситуацию в Украине, он неоднократно заявлял, что сможет прекратить российско-украинскую войну. Однако из-за непредсказуемости политика существует немало сомнений в том, как именно Трамп собирается это делать и не "сдаст" ли он Украину российскому диктатору Владимиру Путину.

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Что именно будет делать новоизбранный президент США – неизвестно, однако он не отдаст ни одного клочка украинской земли России, ведь это противоречит национальным интересам Соединенных Штатов. По крайней мере, в этом уверен член Республиканской партии и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус, поделившийся мыслями с 24 каналом.

Республиканец напомнил, что, согласно данным последних опросов, 63% американцев считают, что США должны поддерживать Украину к победе над РФ. И демократы, и республиканцы поддерживают выделение Штатами военной помощи для нашего государства.

Также Пинкус провел параллели между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским: оба, считает он, превзошли все ожидания своими успехами в политике. Однако американский президент гораздо более непредсказуем, чем его украинский коллега.

Недавно Зеленский и Трамп провели встречу, после которой последний заявил, что узнал много нового о российско-украинской войне. Трамп также назвал Зеленского "непреклонным".

"И самое главное, что он подчеркнул – если и будет соглашение с Россией, то оно никогда не повлияет на национальные интересы Украины. Этим все сказано", – подчеркнул Пинкус.

По словам республиканца, несмотря ни на что Трамп всегда выполняет свои обещания. Именно на этом основывается уверенность Пинкуса в том, что новоизбранный президент США не сдаст ни одного метра украинской земли Путину.

"Трамп не имеет права, ведь это не по-американски и противоречит национальным интересам. Враги США могут воспринять какие-либо уступки в отношении России как разрешение на свои преступления", – отметил Пинкус.

Также республиканец добавил, что в случае если Трамп не остановит Путина на территории Украины – он тем самым даст "зеленый свет" Китаю и Северной Корее для попыток реализовать их претензии на чужие территории.

Напомним, ранее издание The Hill опубликовало материал, в котором говорилось, что Трамп попытается разорвать связи между Китаем, Россией, Ираном и КНДР. Для этого он, вероятно, применит свою фирменную "смесь воинственных угроз и дружеских отношений" с некоторыми диктаторами.

Также сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 7 ноября предостерег, что сближение России с КНДР угрожает безопасности не только Европы, но и США. Он подчеркнул необходимость совместной работы стран Индийско-Тихоокеанского и Евроатлантического регионов.