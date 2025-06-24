"Это большая проблема": Симороз указал на "нюанс" с численностью армии Путина

Численность российской оккупационной армии, которая сейчас находится на территории Украины составляет почти 700 тысяч и является регулярной. Хоть этой цифры недостаточно для блицкригов и тотальной большой войны за "три дня", о которой до сих пор мечтает враг, она позволяет ему постоянно продвигаться на фронте.

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Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал ветеран войны, общественный активист и юрист Олег Симороз. Он напомнил: Россия – очень ресурсная страна по мобилизационному показателю, уже четвертый год регулярно ее войска прибегают к тактике наступательных действий, в которых в первую очередь используется человеческий ресурс.

"Именно поэтому очень часто такая тактика приводила к катастрофическим потерям. Но цифра российских военнослужащих, находящихся в Украине, является регулярной. Враг четко осознал, что его подразделения должны быть заполнены для того, чтобы навязывать какие-то боевые действия", – говорит собеседник.

Хотя россияне публично этого не признают, они понимают, что потери большие и смирились с тем, что теряют очень много людей на территории Украины. Но, учитывая человеческий ресурс РФ, они могут это себе позволить. Страна-агрессор стабильно обеспечивает пополнение войска. По словам Симороза, прежде всего благодаря диктатуре, благодаря тоталитарной машине режима, но не только.

"Давайте будем откровенны. Если мы посмотрим на мотивационные условия финансового обеспечения оккупационного войска, то они гораздо выше, чем, например, у нас. И на самом деле большой процент мобилизационного потенциала врага слаб на поле боя, не имеет мотивации другой, кроме финансовой, но они из-за этой финансовой мотивации идут, заполняют должности и участвуют в боевых действиях", – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что это большая проблема для. Однако этой цифры еще недостаточно для блицкригов и тотальной большой войны за три дня, о которой Россия любила рассказывать.

"Хотя эта стабильность дает им возможность продвигаться. И, к сожалению, они продвигаются на многих направлениях", – признал Симороз.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что по состоянию на 21 июня Россия стянула на территорию Украины 695 тыс. военных. Вероятной целью оккупантов на лето 2025 года считается выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал OBOZ.UA, сейчас войска РФ также пытаются штурмовать украинские позиции на левом берегу Днепра. Враг не оставляет попыток вытеснить защитников Украины с Херсонщины, но несет потери.

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