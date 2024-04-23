'Это будет честно': Кулеба поручил принять меры, которые коснутся мужчин мобилизационного возраста за границей

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил принять меры по возобновлению справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом. Вскоре МИД предоставит уточненные разъяснения о порядке получения консульских услуг.

Об этом говорится на странице министра в соцсети Х (exTwitter). Чиновник подчеркнул: не может быть так, что мужчина призывного возраста уехал за границу, отгородившись от вопроса выживания Украины, но приходит и хочет получить от нее услуги.

"Так не работает. У нас в стране война", – отметил Кулеба.

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