"Это будет эскалация": генерал Романенко призвал отменить разрешение на выезд молодёжи из Украины и вспомнить уроки Второй мировой

Приоритетом для российского диктатора Владимира Путина по-прежнему остается Донецкая область, где он мечтает выйти на административные границы области. И там врагу, пусть и медленно, но удается продвигаться, а после возможной мобилизации в России удержание рубежей для воинов Сил обороны еще больше усложнится.

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О ситуации на фронте и возможных новых угрозах в интервью OBOZ .UA рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко. Он призвал вспомнить уроки Второй мировой войны и отменить разрешение для молодежи выезжать из страны – но не для того, чтобы молодые украинцы отправлялись на войну.

Приоритет для агрессора — Донецкая область

Путин поставил перед командованием своей армии первоочередную задачу: выйти на административные границы Донецкой области. Где-то оккупантам удается продвигаться, где-то украинские воины успешно контратакуют. Однако внимание врага сосредоточено на последних крупных городах области.

"К сожалению, они уже взяли под контроль Покровск и Мирноград, они почти захватили северо-западные рубежи Константиновки, где проходит важная логистическая трасса. Они продвинулись к Лиману и Славянску. Вопрос здесь не только в территориях, но и в том, какие оборонительные центры расположены с нашей стороны, какие населенные пункты и города. Противник удерживает города, которые являются приоритетными для него, но они важны и для нас. Поскольку противник на этих направлениях имеет преимущество в живой силе, вооружении, технике и боеприпасах, он , к сожалению, продвигается вперед", – отметил Романенко.

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Романенко призвал вспомнить уроки Второй мировой войны

В случае, если после выборов в Госдуму РФ, которые состоятся 20 сентября, Кремль всё-таки объявит мобилизацию (а разведка сообщает о намерениях агрессора мобилизовать не менее 500 тысяч россиян), ситуация для украинских сил в Донецкой области станет ещё сложнее.

"Поэтому мы должны принимать меры уже сейчас. Речь идет об изменениях в законодательстве, направленных на усиление ответственности военнослужащих и гражданских лиц за защиту государства, усиление мобилизации, переход экономики на военные рельсы и введение трудового фронта, как это делали британцы и американцы во время Второй мировой войны. Необходимо отменить разрешение на выезд молодежи из страны, но беречь их, отправлять не на фронт, а на военные предприятия. Это называется трудовым фронтом, трудовой повинностью", – перечислил генерал шаги, которые, по его убеждению, должны предпринять власти Украины.

Он подчеркнул: принципиально изменить сложную ситуацию можно только с помощью таких комплексных мер.

О "заморозке" войны говорить пока рано

В то, что ситуация движется к замораживанию фронта, Романенко не верит. Более того, он прогнозирует возможное обострение войны.

"На мой взгляд, все только ухудшается. Сейчас происходят сдвиги на главных направлениях фронта. Если у россиян появятся дополнительные ресурсы за счет мобилизации, то о какой стабилизации может идти речь? Это будет эскалация. И нам необходимо принимать превентивные меры, чтобы этого не произошло", – убежден он.

Как сообщал OBOZ.UA, хакеры слили секретный прогноз российского "Сбербанка" относительно войны с Украиной: он содержит восемь сценариев, от ""победы России", вероятность которой, впрочем, оценивается довольно низко, до "мира на условиях Украины и Европы" с ещё более низкой оценкой вероятности.

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