'Это будет новый способ ведения бизнеса': сенатор Грэм посоветовал Байдену предоставить Украине помощь в виде беспроцентного займа

Сенатор-республиканец Линдси Грэм выступает за предоставление Соединенными Штатами Украине помощи Украине в виде беспроцентного займа. Он выразил надежду, что в ближайшие дни соответствующий проект будет представлен в Палате представителей (нижняя палата Конгресса США).

Соответствующее заявление Грэм сделал в понедельник, 18 марта, во время своего визита в Киев. Его слова, прозвучавшие на брифинге, цитирует "Укринформ".

Сенатор поддержал инициативу кандидата в президенты США Дональда Трампа превратить помощь в беспроцентный заем. Он надеется, что соответствующий документ "пройдет Палату представителей в ближайшие дни, а не недели".

"Я думаю, что идея займа будет достаточно популярной не только среди республиканцев, но и среди демократов", – считает Грэм.

Он подчеркнул, что передал президенту Владимиру Зеленскому такой месседж: "Америка хочет помочь, но у нас есть проблемы дома, которые мы должны начать решать". В частности, речь идет о проблеме безопасности американской границы. "Можем ли мы решить этот вопрос до выборов? Я сомневаюсь, но мы должны продолжать пытаться", – добавил сенатор.

Грэм выразил надежду, что в Палате представителей договорятся о безопасности границы и помощи Украине, Израилю и Тайваню.

"Я узнал, что 380 миллиардов долларов российских суверенных активов заморожено, 200 миллиардов долларов в Бельгии, и нам нужно получить эти деньги, чтобы помочь Украине и помочь себе. Поэтому я сказал президенту, что готов помочь Украине, но мы должны сделать это в форме займа, без возмещения процентов. Это будет новый способ ведения бизнеса", – отметил республиканец.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с членом Сената США Линдси Грэмом. В ходе нее был предметно обсужден вопрос дальнейшей всесторонней помощи Украине со стороны США.

Сенатор Линдси Грэм сказал, что Украина должна показать, что будет бороться со страной-агрессором Россией, независимо от действий США. Он призвал украинцев демонстрировать уровень боевого духа, который был в начале полномасштабного российского вторжения.

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