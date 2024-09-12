Это была операция ГУР и ССО: всплыли новые подробности 'бавовны' на железной дороге в Белгородской области

Украинские бойцы Главного управления разведки совместно с Силами специальных операций ВСУ 10 сентября в Белгородской области России заминировали и подорвали участок железной дороги "Старый Оскол – Валуйки". Как следствие – грузовой поезд, обеспечивавший логистические нужды оккупантов, ушел под откос.

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Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. После взрыва железнодорожного полотна 11 вагонов и локомотив грузового поезда сошли с рельсов и опрокинулись.

"Указанная железнодорожная артерия парализована, ряд поездов отменен. Работа над ослаблением государства-агрессора России продолжается", – отметил источник.

Напомним, взрыв на железной дороге в Белгородской области прогремел вечером 10 сентября. В РФ сообщили, что грузовой поезд наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсом. Следком РФ завел дело по статье "теракт".

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ЧП произошло в Новооскольском городском округе "в результате незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта". По его словам, вагоны якобы были пусты. Также заверил, что пострадавших нет, а поезда отправляют в объезд этого участка.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 10 сентября в России пожаловались на атаку БПЛА – неизвестные беспилотники направлялись в сторону российской столицы Москвы. В московских аэропортах Внуково и Домодедово объявляли план "Ковер".

– 8 сентября БПЛА атаковал площадку для хранения топлива в Белгородской области РФ. Там вспыхнул пожар.

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