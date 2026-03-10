УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Это была пехотная операция": украинский военный раскрыл детали контрнаступления на Днепропетровщине. Карта

Катя Поплюйко
War
2 минуты
9,6 т.
'Это была пехотная операция': украинский военный раскрыл детали контрнаступления на Днепропетровщине. Карта

Чтобы подготовить контрнаступление на Днепропетровщине, штурмовые подразделения ВСУ еще в конце 2025 года зашли на Гуляйпольское направление и нанесли противнику подготовительный удар. В то же время действия украинских военных не ограничивались только этим участком фронта.

Видео дня

Подробности в интервью медиа рассказали командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий Филатов с позывным "Перун" и командир 2-го батальона 95-й аэромобильной бригады Антон Дерлюк. Последний подчеркнул, что эта операция была пехотной.

"Наступательные действия на Александровском направлении и в районе Гуляйполя – это на самом деле единый замысел. Но он не концентрировался в районе Гуляйполя. Например, мы зашли на участок между Добропольем (Запорожской области, – ред.) и Новым Запорожьем, чтобы нанести противнику фланговый удар, поджать его там, чтобы это стало предпосылкой для дальнейшего освобождения Днепропетровской области", – объяснил Филатов.

ВСУ провели пехотную операцию в тылу врага и прорвали его оборону

По его словам, бойцам 1-го полка удалось прорвать оборону оккупантов и продвинуться на технике на 12 километров вглубь российских позиций. Несмотря на такой результат, Филатов назвал эти действия незначительными успехами и подчеркнул, что их не стоит рассматривать как новое контрнаступление.

По его оценке, речь идет о наступательных действиях, направленных на улучшение тактического положения украинских сил и стабилизацию линии фронта на участке, куда противник перебрасывал подкрепления.

"Он (враг. – Ред.) рассматривал это, как свою предвесеннюю кампанию – подчеркиваю, именно предвесеннюю. Весеннюю, я уверен, противник начнет прежде всего на Покровском направлении – выстроив четкий рубеж обороны. А потом – на Лиманском", – подчеркнул "Перун".

Командир 2-го батальона 95-й аэромобильной бригады Антон Дерлюк добавил, что его подразделение зашло на Александровское направление в конце января. Основной задачей было вытеснение российских войск за пределы Днепропетровской области.

"Сначала под снег и туман мы зашли в тыл противника и уничтожили его разведку, мавикистов – чтобы они не видели, что у них происходит на переднем крае. А потом уже зачистили тот участок, который мы быстро прошли. По сути, сделали диверсионные действия. Мы окружили около 60 россиян, в плен взяли трех, остальные были уничтожены", – отметил Дерлюк,

Он добавил, что примерно через неделю российские войска осознали, что оказались в окружении. За это время 2-й батальон 95-й аэромобильной бригады продвинулся на 10–11 километров вглубь от линии боевого соприкосновения. Дерлюк также подчеркнул, что "это была пехотная операция, где все зависит от обученности людей".

"Это была пехотная операция": украинский военный раскрыл детали контрнаступления на Днепропетровщине. Карта

Как писал OBOZ.UA, глава Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-майор Александр Комаренко сообщил, что украинские военные, в ходе наступательной операции, освободили почти всю территорию Днепропетровской области. Под контролем врага остаются лишь три небольших населенных пункта, а еще два требуют окончательной зачистки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe