'Это была пехотная операция': украинский военный раскрыл детали контрнаступления на Днепропетровщине. Карта

Чтобы подготовить контрнаступление на Днепропетровщине, штурмовые подразделения ВСУ еще в конце 2025 года зашли на Гуляйпольское направление и нанесли противнику подготовительный удар. В то же время действия украинских военных не ограничивались только этим участком фронта.

Подробности в интервью медиа рассказали командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий Филатов с позывным "Перун" и командир 2-го батальона 95-й аэромобильной бригады Антон Дерлюк. Последний подчеркнул, что эта операция была пехотной.

"Наступательные действия на Александровском направлении и в районе Гуляйполя – это на самом деле единый замысел. Но он не концентрировался в районе Гуляйполя. Например, мы зашли на участок между Добропольем (Запорожской области, – ред.) и Новым Запорожьем, чтобы нанести противнику фланговый удар, поджать его там, чтобы это стало предпосылкой для дальнейшего освобождения Днепропетровской области", – объяснил Филатов.

ВСУ провели пехотную операцию в тылу врага и прорвали его оборону

По его словам, бойцам 1-го полка удалось прорвать оборону оккупантов и продвинуться на технике на 12 километров вглубь российских позиций. Несмотря на такой результат, Филатов назвал эти действия незначительными успехами и подчеркнул, что их не стоит рассматривать как новое контрнаступление.

По его оценке, речь идет о наступательных действиях, направленных на улучшение тактического положения украинских сил и стабилизацию линии фронта на участке, куда противник перебрасывал подкрепления.

"Он (враг. – Ред.) рассматривал это, как свою предвесеннюю кампанию – подчеркиваю, именно предвесеннюю. Весеннюю, я уверен, противник начнет прежде всего на Покровском направлении – выстроив четкий рубеж обороны. А потом – на Лиманском", – подчеркнул "Перун".

Командир 2-го батальона 95-й аэромобильной бригады Антон Дерлюк добавил, что его подразделение зашло на Александровское направление в конце января. Основной задачей было вытеснение российских войск за пределы Днепропетровской области.

"Сначала под снег и туман мы зашли в тыл противника и уничтожили его разведку, мавикистов – чтобы они не видели, что у них происходит на переднем крае. А потом уже зачистили тот участок, который мы быстро прошли. По сути, сделали диверсионные действия. Мы окружили около 60 россиян, в плен взяли трех, остальные были уничтожены", – отметил Дерлюк,

Он добавил, что примерно через неделю российские войска осознали, что оказались в окружении. За это время 2-й батальон 95-й аэромобильной бригады продвинулся на 10–11 километров вглубь от линии боевого соприкосновения. Дерлюк также подчеркнул, что "это была пехотная операция, где все зависит от обученности людей".

Как писал OBOZ.UA, глава Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-майор Александр Комаренко сообщил, что украинские военные, в ходе наступательной операции, освободили почти всю территорию Днепропетровской области. Под контролем врага остаются лишь три небольших населенных пункта, а еще два требуют окончательной зачистки.

