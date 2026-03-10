"Имеем положительную динамику": Силы обороны освободили почти всю территорию Днепропетровщины, – генерал-майор

Украинские военные, в ходе наступательной операции, освободили почти всю территорию Днепропетровской области. Под контролем врага остаются лишь три небольших населенных пункта, а еще два требуют окончательной зачистки.

Об этом заявил глава Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-майор Александр Комаренко в интервью медиа. Он добавил, что благодаря действиям ВСУ в феврале, украинская сторона имеет "положительную динамику".

По словам генерал-майора, наши войска освободили более 400 квадратных километров территории. На части этой площади также проведена зачистка тыловых районов от проникновений вражеских сил.

"Освобождена почти вся территория Днепропетровской области. Осталось доработать три небольших населенных пункта и еще два – зачистить. Кстати, благодаря этим активным действиям в феврале имеем положительную динамику – освобождено больше территории, чем потеряно", – пояснил он.

Характер войны изменился

Комаренко отметил, что за четыре года полномасштабной войны характер боевых действий существенно изменился, и если в начале 2022 года россияне наступали колоннами на технике, то сейчас такие действия на фронте практически невозможны.

"Развитие беспилотной составляющей диктует изменения форм вооруженной борьбы. Поэтому когда говорят о каких-то отдельных локальных действиях – это потому, что они выглядят как какие-то действия отдельных групп, а не полноценная операция", – подчеркнул военный.

Он подчеркнул, что на Александровском направлении (стык Днепропетровской и Запорожской областей) наступательные действия ВСУ осуществляются силами десантно-штурмовых и штурмовых войск при поддержке механизированных бригад, обороняющихся на этом направлении.

"Это спланированная наступательная операция, которая прошла все процедуры утверждения, согласования, согласования и т.д.", – резюмировал генерал-майор.

Напомним, ранее представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщал, что украинские подразделения на Гуляйпольском направлении осуществляют успешные контратакующие и штурмовые действия, значительно сократив часть так называемой серой зоны, и сдерживают попытки врага проводить атаки. Также на указанном направлении воины Украины восстановили контроль над территорией более 300 кв. км.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники осуществили удачную операцию, по итогам которой, как считается, остановили наступление оккупантов на Запорожье. Вместе с тем наши бойцы уничтожили более трех сотен военных РФ и пополнили обменный фонд на 39 человек.

