'Это были дерзкие операции': украинские пилоты в начале великой войны не раз успешно залетали под Брянск, – Игнат

В первые недели полномасштабного вторжения украинские бомбардировщики залетали на территорию государства-агрессора, а именно под Брянск. Там, в частности, они уничтожали логистику оккупантов. Это были очень дерзкие операции.

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Об этом на своей странице в Facebook рассказал бывший пресс-секретарь, а ныне представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он отметил, что в начале войны" у наших пилотов не было никаких "красных линий". Они героически прорывались через вражескую ПВО и за один вылет отправляли в ад сотни оккупантов, десятки единиц бронетехники, которые колоннами перли на Киев.

"Для многих это стал билет в одну сторону, но бомбардировщики внесли невероятный вклад в победу. Что и говорить, в первые недели полномасштабного, пилоты не раз успешно летали под Брянск, разрушали наступательный темп врага на его территории, уничтожали логистику. Во многих направлениях это были дерзкие, смелые операции авиации Воздушных Сил", – написал военный.

Игнат также рассказал, как пилоты из Староконстантинова, который страна-агрессор регулярно обстреливает, раздражали Кремль.

"Местная бригада тактической авиации Воздушных Сил хорошо попила путинской крови, потому что эффективно бьет по тылам агрессора на оккупированной территории, освободила Змеиный, уничтожила штаб российского Черноморского флота и даже потопила несколько его кораблей", – написал Игнат.

Он также рассказал, к чему сейчас стремятся пилоты.

"Больше всего, о чем они сегодня мечтают это ударить крылатыми ракетами в самое сердце империи зла", – резюмировал Игнат.

Напомним, что в Воронежской области РФ в ночь на 28 октября дроны атаковали два спиртзавода. После мощных взрывов на объектах вспыхнули сильные пожары, местные власти заявили о двух пострадавших.

Как отмечают росСМИ, спиртзавод в Красном подвергся атаке уже второй раз за месяц. В прошлый раз его атаковали в ночь на 5 октября.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 27 октября в РФ также жаловались на атаку БПЛА, в районе Мичуринского НПЗ в Тамбовской области произошел пожар. Всего на территории региона было зафиксировано 11 дронов.

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