'Это было бы выходом': эксперт призвал наращивать объемы производства отечественных вооружений. Видео

Украине необходимо наращивать объемы выпуска собственных боеприпасов и ударных средств, необходимых для того, чтобы давать отпор стране-агрессору РФ. Для этого нужно создавать свои механизмы производства вооружения.

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Об этом в выпуске OBOZ.Talk сказал военный эксперт Сергей Грабский. В последние дни уже идут разговоры о том, чтобы за деньги Запада закупать это отечественное оружие для нужд Сил обороны Украины.

"И это было бы выходом, потому что таким образом мы бы выполняли и задачу нашей обороны, и усиление нашего военно-промышленного комплекса, который нуждается в наработках. Мало того, это в интересах Запада. Потому что мы прекрасно понимаем, что Запад, если начинает производить какое-то оружие, то он будет производить оружие, я бы сказал так, прошлого века", – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что передовое, современное оружие, уже прошедшее уже испытание войной, есть только в Украине. Речь идет, в частности, о массовом оружии, которое необходимо нам в войне с Россией.

Именно поэтому в интересах Запада сейчас подпитывать и дотировать украинскую военную промышленность для того, чтобы они потом, в случае возникновения кризиса, знали, откуда черпать ресурсы, которые обеспечили бы задачи их обороны.

Надо понимать, что выпуск вооружения и боевой техники – это очень длительный, дорогостоящий и затратный процесс, говорит Грабский. По его словам, с момента получения технического задания до внедрения систем вооружения и боевой техники должно пройти минимум пять лет.

Сейчас и Россия, и Украина как часть западного мира фактически используют запасы вооружения и боеприпасов времен холодной войны.

"И новейшие разработки, ну если у России просто нет шансов их сделать, и именно поэтому, когда меня спрашивают, что, ну, уважаемый, вы же понимаете, что не может быть такого, что в России ресурсы истощатся раньше, чем в Украине. Я говорю, могут. В России это возможно, потому что они отстали, и у них нет шанса пополнить эти ресурсы и возможности. Мы же опираемся на колоссальную поддержку, ну, фактически, на безлимитные ресурсы Запада, поэтому у нас шансы на победу есть, и эти шансы мы должны воплотить в жизнь. Поэтому борьба продолжается, но надо понимать, насколько тяжело нам еще будет ближайшее время", – резюмировал эксперт.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет производить собственное оружие на подземных заводах. Кроме соображений безопасности, одна из причин такого решения – задержка поставок военной помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский оборонно-промышленный комплекс работает над высокоточной планирующей авиабомбой. Если разработку удастся поставить на конвейер, она может стать ключевым оружием для ударов по целям на территории России.

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