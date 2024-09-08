Похожа на Hammer: Украина изобрела собственную высокоточную планирующую бомбу

Украинский оборонно-промышленный комплекс работает над высокоточной планирующей авиабомбой. Если разработку получится поставить на конвейер, она может стать ключевым оружием для ударов по целям на территории России.

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Новая авиабомба оснащена ракетным ускорителем и выдвижными крыльями, что потенциально обеспечивает ей дальность полета в 65 километров. Об этом сообщает Forbes.

Украина готовится дать отпор российским оккупантам, которые ежедневно применяют сотни авиабомб для ударов по позициям ВСУ и населенным пунктам. Прототип новой бомбы уже испытали на бомбардировщике Су-24, что стало важным шагом в разработке нового оружия. Также новую украинскую бомбу смогут нести Су-27 и МиГ-29.

Воздушные силы ВСУ намерены вооружить свои самолеты бомбами местного производства, чтобы не ограничиваться американскими JDAM-ER и французскими AASM Hammer. Новая украинская авиабомба с крыльями и установленным на хвосте ракетным ускорителем очень похожа на Hammer.

Стоит отметить, что Франция пообещала поставлять Украине всего 50 авиабомб Hammer в месяц, в то время как российские оккупанты ежедневно применяют более сотни КАБов.

Аналитики отмечают, что, создавая собственные высокоточные боеприпасы, Украина освобождается от полной зависимости от непостоянных союзников в отношении ключевых военных возможностей. Местное производство также является способом обойти ограничения своих союзников относительно того, как и где украинские силы могут использовать боеприпасы иностранного производства.

Напомним, украинская армия до сих пор не получила разрешение на применение британских крылатых ракет Storm Shadow по территории России. При чем камнем преткновения в этом вопросе является не Британия, а Соединенные Штаты. США опасаются возможной эскалации в российско-украинской войне.

Ранее сообщалось, что США разрешили Украине применять американское оружие для ударов по российским силам в приграничье РФ, граничащем с Харьковской областью. Однако разрешение касается не всех видов вооружений, которые Штаты передают нашему государству.

Как сообщал OBOZ.UA, Запад и дальше отказывается от пересмотра ограничений на применение Украиной западных вооружений для ударов по военным целям на территории РФ. В США эту позицию объясняют тем, что такие удары были бы нерациональными, потому что РФ переместила 90% своей авиации вглубь своей территории, за пределами досягаемости ракет ATACMS.