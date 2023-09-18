'Это естественное дело при смене руководства': Данилов сказал, когда назначат новых заместителей министра обороны

В понедельник, 18 сентября, правительство уволило Владимира Гаврилова, Ростислава Замлинского, Анну Маляр, Дениса Шарапова, Андрея Шевченко и Виталия Дейнегу с должностей заместителей министра обороны. Новые заместители будут назначены по возвращении руководителя ведомства Рустема Умерова из загранкомандировки.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона "Единые новости". Он прокомментировал увольнение заместителей министра обороны, отметив, что не видит в этом какой-либо угрозы.

"Генерал Павлюк (первый заместитель министра обороны – Ред.) на месте, он сегодня отвечает за процессы, которые есть в министерстве. Мы не видим сегодня, что это будет слишком большая угроза. Это естественно: когда есть смена руководства, то меняются заместители. Насколько мне известно, все они без исключения написали заявления о своем увольнении. Сегодня Кабинет министров эти заявления рассмотрел", – сказал Данилов.

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров находится в Германии, где завтра, 19 сентября на авиабазе "Рамштайн" состоится заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины.

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"Я думаю, что в ближайшее время, сразу после возвращения министра из загранкомандировки, будут назначены или переназначены заместители министра", - отметил Данилов.

Он добавил, что "не видит, чтобы была какая-нибудь катастрофа" в этой ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 сентября Кабинет министров Украины на заседании в понедельник уволил всех заместителей министра обороны и государственного секретаря министерства. Все заместители написали заявления на увольнение добровольно, поскольку в соответствии со статьей 9 Закона Украины "О центральных органах исполнительной власти", в случае увольнения министра, первый заместитель министра и заместители министра освобождаются от должностей.

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