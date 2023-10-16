"Это факт": в ГУР рассказали, как Кремль использует войну в Израиле против Украины

Российская Федерация старается получить выгоду из ситуации в Израиле, где 7 октября начались активные боевые действия. В частности, Москва на международном уровне проводит информационно-психологических операции, направленные против Киева.

О том, как РФ использует палестинско-израильскую войну, вечером 15 октября рассказал в эфире телеканала "Мы Украина" представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов. Также он обратил внимание, что появляются подтверждения взаимодействия Кремля и террористической организации ХАМАС (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В РФ используют террористические атаки по Израилю, с одной стороны, с целью реализации отдельных информационно-психологических операций против Украины на международном уровне, с целью использовать события и атаки в Израиле против Украины, ослабить международную поддержку – это факт", – отметил Юсов.

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На взаимодействие и даже сотрудничество России с ХАМАС указывают некоторые факты. При этом передача трофейного оружия, которое в итоге оказалось в руках боевиков, "состоялась ранее террористических атак в Израиле", указал сотрудник украинской разведки.

РФ буквально радуется обстановке в Израиле через своих пропагандистов, не пытаясь этого скрыть, добавил Юсов.

"Теперь, мол, международное внимание будет приковано не к Украине и не к преступлениям, зверствам, геноциду со стороны россиян, а к полю событий на Ближнем востоке. Это не так", – заявил сотрудник ГУР МО.

Он заверил, что союзники не забыли о нашей стране и Киев будет продолжать получать поддержку.

Как писал OBOZ.UA:

– По состоянию на 15 октября известно, что в Израиле в результате нападения НАМАС погибли граждане как минимум 43 стран, в том числе и Украины. Минимум 13 наших граждан убиты, семь считаются пропавшими без вести.

– Террористы ХАМАС начали масштабную атаку на Израиль ранним утром 7 октября. На страну полетели тысячи ракет, а через границу прорвались группы вооруженных боевиков, которые начали убивать и похищать мирных жителей.

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