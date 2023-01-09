'Это фарш, а не война': оккупант рассказал о потерях в армии РФ и тактике многодневного штурма. Перехват

Оккупанты продолжают сетовать друг другу на свою судьбу "пушечного мяса". Их военное командование буквально пачками отправляет их на штурм, не заботясь о снаряжении и достаточной экипировки.

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Запись телефонных переговоров двух захватчиков в Горловке опубликовала редакция OBOZREVATEL. Одному из них едва удалось выжить после полученных ранений осколком мины, а вот его подельникам повезло куда меньше (чтобы прослушать перехват, доскролльте страницу до конца).

"Все умерли, братан. Это фарш какой-то бл***, а не война. Вот это как на штурм пошел и только сегодня вышел (из больницы, – Прим. ред). Ни пожрать, ни попить, ни*** не было, Виталя", – чуть не плачет российский вояка.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что войска захватчиков испытывают значительный кадровый голод. В частности, в одном из подразделений захватчиков, которое размещено оккупированной территории Харьковской области, не задерживаются командиры.

В последнее время российские солдаты жалуются друг другу на адскую ситуацию в Запорожском направлении.Они мечтают сбежать на войну в Сирию, поскольку боятся наступления ВСУ больше, чем любой другой армии мира.

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